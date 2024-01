Batman znany jest dobrze młodszym i starszym odbiorcom, a jego postać przewija się od wielu przez komiksy, filmy i gry. Postać Batmana została wymyślona wspólnie przez Boba Kane’a i Billa Fingera, a po raz pierwszy superbohater pojawił się w czasopiśmie komiksowym Detective Comics vol. 1 #27 w maju 1939 roku. Od tamtego czasu wiele razy zaznaczał swoją obecność w popkulturze i zebrał rzeszę fanów na całym świecie. Teraz, niejako dla uhonorowania jednego z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów, powstała moneta z jego podobizną. Kolekcjonerkę wyprodukowała Mennica Gdańska.

Mroczny Rycerz z Gdańska

Mennica Gdańska we współpracy z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products wypuściła już kilka monet z wizerunkami bohaterów. Najnowsza odsłona serii numizmatów, które przedstawiają postacie z najbardziej rozpoznawalnych franczyz w portfolio Warner Bros. Discovery, dotyczy właśnie Batmana. Superbohater tajemniczo zerka z rewersu.

Moneta z Mrocznym Rycerzem dołącza do wydanych wcześniej numizmatów z podobiznami bohaterów z serialu Przyjaciele, uniwersum Matrixa i Mortal Kombat, a także serii o Harrym Potterze. Każda z kolekcjonerek ma określony nakład. W przypadku Batmana jest to tylko 300 sztuk, a jedna osoba może kupić ich maksymalnie 5. Koszt? 1100 zł za jedną.

Małe dzieło sztuki

Moneta z wizerunkiem Mrocznego Rycerza waży 2 uncje i jest wykonana ze srebra próby 999. Oprócz wysokiego reliefu o grubości 2,7 mm wyróżnia się unikalnym wykorzystaniem druku UV - dodaje on projektowi znacznej głębi. Zarówno rewers jak i awers są ciekawie zaprojektowane. Dodatkowo do monety dołączone jest pudełko i certyfikat.

Zdjęcie Moneta z Batmanem dołącza do serii numizmatów produkowanych we współpracy z Warner Bros. Discovery GCP / Mennica Gdańska / materiały prasowe

O swoim projekcie twórcy wypowiedzieli się w oświadczeniu.

Moneta z wizerunkiem Mrocznego Rycerza to nie tylko małe dzieło sztuki, ale również ukłon w stronę ikony popkultury. Mroczny Rycerz Gotham, oddający sprawiedliwość nawet w mrokach nocy, jest odzwierciedleniem postawy, którą warto się kierować. podają autorzy projektu

Moneta w obiegu pojawiła się 17 stycznia 2024 roku. Może być prawdziwą gratką zarówno dla miłośników kolekcjonowania numizmatów, inwestorów, jak i fanów Batmana. Będąc zainteresowanym obiektem warto się pospieszyć, bo 300 sztuk, które wyprodukowano, jest przeznaczone do dystrybucji na całym świecie.

- To naprawdę wyjątkowa okazja, by zdobyć część kultowej historii Batmana - przekonują twórcy. - Moneta to nie tylko numizmatyczna perełka, ale także sentymentalna podróż do świata Gotham, który zawojował ekrany kin. Zobaczcie, jak mistrzowsko odzwierciedliliśmy tamte emocje na naszym dziele. Wejdźcie do świat Batmana, zbierzcie skarb i zapiszcie się na kartach numizmatycznej historii - zachęca Mennica Gdańska.