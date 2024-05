Model oszukał Polaków. Miał być finał Eurowizji, ale coś poszło nie tak

Tegoroczna Eurowizja ma miejsce w Malmö w Szwecji. Konkurs podzielony jest na dwa półfinały oraz finał. W pierwszym półfinale brało udział 15 państw (w tym Polska), z kolei w drugim 16 - z każdego z nich do wielkiego finału awansuje po 10 uczestników. W głównej odsłonie do zwycięzców półfinałów dołączy Szwecja (która wygrała poprzednią edycję), a także kraje tzw. Wielkiej Piątki, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania.

Symulacja przewidziała, kto awansuje do finału Eurowizji i kto go wygra

Specjaliści stworzyli wyjątkowy program The Model, który miał przewidzieć przyszłość poszczególnych krajów w konkursie Eurowizji. System miał przewidzieć, które miejsce w półfinałach oraz w finale zajmą poszczególne piosenki, a nawet to ile zdobędą punktów.

The Model bazuje na szeregu danych — wykorzystuje między innymi rankingi stworzone przez poszczególne społeczności eurowizyjne, kursy bukmacherskie, kolejność wystąpienia artystów podczas półfinałów (wbrew przekonaniom, może mieć to znaczenie), uprzedzenia polityczne, czy historie głosowania z poprzednich edycji.

Program następnie tworzy specjalną symulację głosowania, co oznacza, że może przewidzieć każdy punkt przekazany zarówno przez jury, jak i przez publiczność. The Model oblicza oczekiwaną liczbę punktów zdobytych przez każdą piosenkę w półfinałach i w finale.

Eurovoix news podaje, że program "nie jest prognozą jako taką, ale "nowcastem" - kalkulacją tego, co by się stało, gdyby Eurowizja 2024 odbyła się właśnie teraz". Dlatego też prognozy te mogą zmieniać się w czasie wraz ze zmianą danych wejściowych, na których bazuje.

W najnowszej prognozie "The Model" przewiduje, że zwycięzcą tegorocznej Eurowizji będzie Szwajcaria. Według symulacji kraj ten ma zdobyć aż 454 punkty. Na drugim miejscu ma znaleźć się Ukraina wraz z Włochami — mają otrzymać po 422 punkty.

Model, który miał przewidzieć Eurowizję i przyszłość Polski, pomylił się

Eurowizja jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych konkursów na świecie. Według wyliczeń The Model nasz kraj miał mieć gwarantowany awans do finału. Polska według przewidywań, miała otrzymać 48 punktów (9 miejsce). Jednakże Luna nie zdołała awansować do następnego etapu Eurowizji. Ostateczne miejsce Polski w półfinale poznamy dopiero po finale Eurowizji.

Jak podaje program, w głównej odsłonie Eurowizji Polska miała uplasować się ostatecznie na 23 pozycji z 61 punktami na koncie - 18 punktów w sumie mieliśmy otrzymać od jury, zaś 43 punkty od publiczności.

The Model pomylił się także w przypadku Serbii - miała ona nie awansować, lecz jej się to udało (miała zdobyć 20 punktów). Zgodnie z przewidywaniami systemu z pierwszego półfinału nie przedostał się Azerbejdżan, Australia, Islandia i Mołdawia.

Drugiego półfinału, który ma się odbyć w najbliższy czwartek (09.05), ma nie przejść z kolei San Marino, Albania, Dania, Malta, Czechy i Łotwa. Czas pokaże, czy przewidywania systemu były dobre. Finał Eurowizji odbędzie się 11 maja o godzinie 21:00.