Pod koniec stycznia 2024 roku Orientarium ZOO Łódź przygotowuje wyjątkowe wydarzenie, które zapewni "mocne wrażenia". Placówka zaprasza gości na nocowanie w Orientarium w tunelu oceanicznym. Chętni będą otoczeni wodą i rafami koralowymi, a nad nimi będą przepływać rekiny, płaszczki i kolorowe ryby - w takich niecodziennych warunkach będzie można spędzić noc. Pobudka zapewni również niepowtarzalne emocje, zwłaszcza kiedy jeden z rekinów podpłynie w pobliże głowy.

Jak mówi Michał Gołędowski, kierownik działu: - Ciemność, cisza, piękne widoki, do tego mnóstwo informacji na temat zwierząt. To wszystko sprawia, że każda noc w zoo cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Reklama

Na dobranoc rekiny

Niezwykłe wydarzenie będzie mieć miejsce 26 stycznia i rozpocznie się spacerem po ogrodzie zewnętrznym. Jak wskazują pracownicy, będzie to niecodzienna szansa, by zobaczyć, jak funkcjonuje zoo po zmroku. Ponadto będzie okazja do wysłuchania opowieści o rekinach i innych morskich stworzeniach.

- Styczeń to czas ferii, zimowego wypoczynku. Chcemy zaproponować naszym gościom taki moment wytchnienia, ale z solidną dawką wiedzy i niezwykłymi przeżyciami - mówi Gołędowski.

Zasnąć w strefie oceanicznej będzie mogło 100 osób, zatem liczba biletów jest ograniczona. W tym wydarzeniu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia. Konieczne będzie także przyniesienie własnego śpiwora.

Po nocy z rekinami dzień z krokodylami

Placówka zapewnia również śniadanie na następny dzień, które odbędzie się w najcieplejszym miejscu Orientarium, czyli w strefie Wysp Sundajskich.

Ponadto będzie można dowiedzieć się i zobaczyć, co poszczególne egzotyczne zwierzęta dostają na swoje śniadania. Goście zobaczą również jak wygląda śniadanie m.in. orangutanów sumatrzańskich, czy binturongów. Kolejną wielką atrakcją będzie zobaczenie pokazowego karmienia największego w Europie krokodyla gawialowego - Krakena.

Co ciekawe uczestnicy wydarzenia będą mieli także szansę na eksplorację niedostępnych na co dzień miejsc w ZOO, m.in. zaplecze hodowlane słoni, zaplecze techniczne, czy zaplecze strefy oceanicznej.

Łódzkie Orientarium, czyli wyjątkowe miejsce na mapie Polski

Orientarium zostało oddane zwiedzającym w 2022 roku i jest najnowocześniejszym kompleksem hodowlanym poświęconym Azji południowo-wschodniej w Europie. Placówka jest częścią Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Ogród został założony już w 1938 roku, znajduje się tu około 3350 zwierząt z 554 gatunków.

Warto podkreślić, że kompleks jako jedyny w Polsce posiada krokodyle gawialowe, ariranie amazońskie, orangutany sumatrzańskie oraz psy leśne. Powierzchnia użytkowa Orientarium wynosi 33 000 metrów kwadratowych i posiada trzy kondygnacje. Całość składa się ze słoniarni, gdzie można zobaczyć kąpiące się słonie i Celebes - to miejsce, w którym mieszkają zwierzęta z indonezyjskiej wyspy Celebes (część ekspozycji zaaranżowana została na ruiny buddyjskiej świątyni). Dalej jest akwarium składające się z siedmiu zbiorników, gdzie znajduje się ponad 3 mln litrów wody oraz Wyspy Sundajskie, gdzie żyją krokodyle gawialowe, orangutany sumatrzańskie, czy binturongi.

Polecamy na Antyweb: Netflix skasował dziesiątki seriali. Czego już nie zobaczysz?