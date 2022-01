Od samego początku lotów załogowych w kosmos jednym z największych wyzwań była sprawa posiłków w stanie nieważkości. Astronauci narzekali, że jedzenie z tubek czy puszek jest niesmaczne, co znacznie pogarszało ich samopoczucie. W tej sytuacji sprawa posiłków w przestrzeni kosmicznej może okazać się kluczowa dla powodzenia misji podróży na Marsa. To duże wyzwanie, bo lot z Ziemi na Czerwoną Planetę może potrwać nawet 9 miesięcy, czyli blisko 270 dni.

Monotonne jedzenie podczas długiej podróży mogłoby doprowadzić astronautów do depresji. Agencja kosmiczna NASA dostrzegła ten problem i dlatego uruchomiła projekt Deep Space Food Challenge, którego zadaniem jest znalezienie nowych sposobów na posiłki w kosmosie. Liczy się każdy pomysł, a na zwycięzców czeka milion dolarów nagrody.

Posiłki dla astronautów w czasie długotrwałych misji kosmicznych będą wymagały innowacyjnych rozwiązań. Jim Reuter, NASA Space Technology Mission Directorate.

Pomysły na posiłki w komosie będzie można zgłaszać do NASA do 28 lutego. Kryteria udziału w konkursie są bardzo ostre. Żywność dla astronautów musi być nie tylko smaczna i zdrowa, ale także ma zachować wartość odżywczą przez co najmniej kilkanaście miesięcy. Kolejnym warunkiem dla uczestników konkursu ma być mała liczba odpadów powstałych po spożyciu posiłku w kosmosie. NASA chce, aby astronauci w przestrzeni kosmicznej uprawiali rośliny, które potem trafią do ich posiłków. Bardzo wysoko oceniane będą nowe sposoby wytwarzania własnej żywności w trakcie podróży kosmicznej.

Eksperci od żywności z NASA mają nadzieję, że projekt Deep Space Food Challenge nie tylko rozwiąże problem jedzenia podczas misji na Marsa, ale także w przyszłości pomoże w walce z głodem na Ziemi.

Pierwszym człowiekiem, który zjadł posiłek w kosmosie był Jurij Gagarin. W 1961 r. na orbicie okołoziemskiej rosyjski kosmonauta najpierw spróbował z metalowej tubki przecieru z mięsa, a potem na deser mógł delektować się musem czekoladowym. W 1962 r. amerykański astronauta John Glenn w czasie kilkunastominutowej wycieczki w przestrzeń kosmiczną dostał od NASA zadanie - na orbicie musiał zjeść zawartość aluminiowej tubki z przecierem z wołowiny i warzyw. Próba zakończyła się sukcesem, choć astronauta określił smak potrawy przygotowanej przez NASA jako "obrzydliwy".

Zdjęcie Tubka z pastą dla astronautów NASA, lata 60-te: Smithsonian National Air and Space Museum / NASA

Każda osoba, która uczestniczy w misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) ustala wszystkie przyszłe posiłki w kosmosie jeszcze przed rozpoczęciem lotu w kosmos. Do wyboru mają kilkadziesiąt rodzajów pożywienia, ale także mogą zaproponować dania własne. Ich propozycje potraw muszą jednak zatwierdzić dietetycy NASA.