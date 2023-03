Nie tylko teleskop. 5 najlepszych aplikacji do obserwacji nieba

Spis treści: 01 Jak obserwować kosmos i nocne niebo? Najlepsze aplikacje dla każdego

02 Light Pollution Map - pierwszy krok jest kluczowy

03 Sky Map. Czas na prawdziwą zabawę

04 ISS Detector, czyli nie przegap przelotu!

05 Night Sky. Za jakość się płaci

06 Sky Safari, czyli kompromis i zestaw narzędzi

Współczesne aplikacje do obserwacji kosmosu pozwalają nie tylko obserwować, ale i lepiej rozumieć to, co odległe i pochodzące z przestrzeni kosmicznej. Dziś można bez specjalistycznego sprzętu i większych przeszkód oddać się dość dokładnej obserwacji nie tylko planet czy gwiazd, ale i zjawisk zachodzących we wszechświecie.

Potrzebny jest nam jednak smartfon i zestaw odpowiednich aplikacji. Przygotowane zestawienie zawiera szereg ciekawych programów do obserwacji kosmosu, które znacząco ułatwią nam rozglądanie się po nocnym niebie.

Aplikacje są łatwe w obsłudze i dostępne dla każdego. Nie ma wymówek!

Light Pollution Map - pierwszy krok jest kluczowy

Pierwsza propozycja na naszej liście to aplikacja raczej nietypowa skupia się bowiem bardziej na zjawisku na Ziemi, aniżeli w kosmosie. Chodzi oczywiście o Light Pollution Map, czyli aplikację do pokazywania poziomów zanieczyszczenia światłem. To jedna z największych trudności w próbach obserwacji kosmosu.

Zdjęcie Light Pollution Map / materiały własne / materiał zewnętrzny

Jak łatwo się domyślić, najbardziej zanieczyszczone są okolice większych miast, gdzie smuga światła może skutecznie przeszkodzić w patrzeniu w gwiazdy. Light Pollution Map dokładnie wskazuje, gdzie zanieczyszczenie występuje i jaką ma siłę. Dzięki temu możemy znaleźć miejsce, z którego zobaczymy możliwe najwięcej.

Poza tym aplikacja pozwala na śledzenie położenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i niektórych zjawisk astronomicznych. Te potrafią być niekiedy zaskakujące, jak zorza polarna w Polsce - warto wiedzieć o nich z odpowiednim wyprzedzeniem! Jest to zdecydowanie najlepsza apka do pomiaru zanieczyszczenia światła i ciekawych zjawisk na niebie.

Aplikacja dostępna jest na systemy operacyjne Android oraz iOS.

Sky Map. Czas na prawdziwą zabawę

Skoro wiemy już gdzie czeka nas doskonała widoczność, pora wybrać się na miejsce i... no właśnie. Patrzymy w górę, widzimy na niebie masę jasnych punktów, niektóre mienią się w kolorach innych od reszty, a my powoli dostajemy oczopląsu. Choć odkrywamy kosmos, to i tak potrzebujemy mapy - na przykład nieba.

Zdjęcie Sky Map / materiały własne / materiał zewnętrzny

I w tym momencie z odsieczą przychodzi nam Sky Map, czyli świetna i prawdopodobnie najpopularniejsza aplikacja do obserwacji kosmosu i nocnego nieba. Choć nie działa jak teleskop (fizyki i ograniczeń technicznych nie przeskoczymy), to doskonale wykorzysta nasz smartfon jako lokalizator. Tym samym na ekranie ukaże nam się wizja całego otaczającego nas nieboskłonu.

Na nim umieszczone zostaną punkty, które możemy zobaczyć gołym okiem - z tym że aplikacja je odpowiednio zdefiniuje i nazwie. Wtem okazuje się, że czerwona kropka to w rzeczywistości Mars, a blade światło to gwiazda oddalona od nas o niewyobrażalną liczbę kilometrów. Przy jej pomocy poznamy również całe konstelacje, wraz z nazwami i historią.

Aplikacja dostępna jest na system operacyjny Android.

ISS Detector, czyli nie przegap przelotu!

Jak sama nazwa wskazuje, jest to najlepsza aplikacja do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. ISS Detector pozwala nie tylko śledzić trasę obiektu, ale informuje kiedy i gdzie się znajdzie. Dodatkowo, może nam wysyłać powiadomienia, gdy stacja będzie przelatywać gdzieś w pobliżu naszej lokalizacji.

Zdjęcie ISS i Saturn / Reddit / materiał zewnętrzny

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to dość wyjątkowy obiekt na niebie, który na dodatek może stanowić świetny obiekt zainteresowania astrofotografów. Chociaż jej sfotografowanie nie będzie proste, to mając odpowiedni aparat, niewielki teleskop i rozdzielczość matrycy będziemy mogli zrobić jej zdjęcie.

Aplikacja dostępna jest na systemy operacyjne Android oraz iOS.

Night Sky. Za jakość się płaci

Najlepsza aplikacja do obserwacji kosmosu na iOS? Zdaniem Apple będzie nią Night Sky, czyli zaawansowane narzędzie swego czasu mocno promowane przez firmę spod znaku nadgryzionego jabłka. Jest to w pełni uzasadnione. Potężne narzędzie dostępne na iPhone'y i iPady pracuje w oparciu o rozszerzoną rzeczywistość, umożliwiając nam skanowanie nieba przy pomocy swojego smartfona.

Wideo youtube

Program od razu dostarcza nam informacji na temat tego, co widzimy. Sama oprawa aplikacji jest świetna - czuć, że mamy do czynienia z programem wyższej klasy. Niestety, w parze z jakością idzie też cena - w przypadku Night Sky mamy do wykorzystania kilkudniowy okres próbny, a po jego zakończeniu możemy zdecydować się na opłacenie abonamentu. W zamian otrzymujemy kompletne narzędzie do obserwacji kosmosu i nocnego nieba.

Aplikacja dostępna jest na system operacyjny iOS.

Sky Safari, czyli kompromis i zestaw narzędzi

Zestawienie najlepszych aplikacji do obserwacji kosmosu nie może pominąć Sky Safari, czyli niezwykłego kombajnu multimedialnego dla ciekawskich wszechświata. Aplikacja posiada dwa warianty płatne, ale nawet w darmowej wersji możemy korzystać z ogromnego zasobu informacji wewnątrz programu, w tym z funkcji rzeczywistości rozszerzonej.

Wideo youtube

Gdy jednak skusimy się na opłatę, wówczas do naszej dyspozycji zostanie oddany szereg nowych opcji - w tym sterowanie teleskopami wyposażonymi w funkcje komunikacji poprzez Wi-Fi. Dla wielu jest to niezbędny program i nic dziwnego - poza tym aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS. Poza rozwiązaniami dla profesjonalistów, nie zabraknie porad dla początkujących, którzy jeszcze nie wiedzą, jak obserwować kosmos.