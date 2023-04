Nowa platforma od Warner Bros. Discovery ma powstać z połączenia ofert Discovery Plus oraz HBO Max .

. Medialny gigant ma oficjalnie ogłosić to dzisiaj podczas konferencji prasowej. Jak donosi The New York Times, nowa usługa o nazwie "Max" ma być dostępna w ciągu jednego/dwóch następnych miesięcy.

Max z połączenia HBO Max i Discovery Plus

Plany połączenia wspomnianych wcześniej usług powstały zaraz po tym jak doszło do połączenia WarnerMedia z Discovery w poprzednim roku. Jak podaje portal The Verge nowa usługa ma "oferować wiele poziomów subskrypcji w różnych przedziałach cenowych".

Najdroższy pakiet za 16 dolarów miesięcznie, będzie oferować oglądanie filmów i seriali bez reklam, dalej jest tańsza opcja z reklamami, która kosztuje 10 dolarów miesięcznie.

Jednocześnie jak wskazują media, nie jest planowane wygaszenie samodzielnej aplikacji Discovery Plus. Eksperci zajmujący się tego typu usługami stwierdzają, że połączenie HBO Max i Discovery Plus jest "co najmniej dziwne". Podkreślają, że obie platformy mogą się nie do końca się "zazębiać" w proponowanych treściach. HBO Max zazwyczaj prezentuje materiały o bardziej poważnym brzmieniu, aniżeli Discovery Plus.

W trakcie planowanej konferencji prasowej przez Warner Bros. Discovery ma zostać ogłoszona oficjalna nazwa usługi, a także jakie zostaną zastosowane ulepszenia technologiczne. Dodatkowo podane zostaną nowości dotyczące filmów, seriali, czy programów telewizyjnych. Całość ma trwać około godziny.

Do 2025 roku amerykańska firma chce osiągnąć 130 mln subskrybentów (HBO, HBO Max i Discovery Plus). Obecnie "posiada" ich około 96 mln. Gigant oczekuje, że wprowadzenie nowej usługi "Max" znacznie podwyższy ten wynik, przede wszystkim przez przyciągnięcie osób, które jeszcze nie korzystają z żadnej oferty Warner Bros. Discovery. Specjaliści od mediów podkreślają, że "Max" musi dodać "niesamowite treści" lub zaproponować bardziej konkurencyjne ceny, by wybić się na obecnym rynku. Zauważają, że zarówno jedna, jak i druga kwestia jest trudna do zrealizowania.