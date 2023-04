420 - o co chodzi?

Popularna liczba 420 to slangowy symbol odnoszący się do konopi indyjskich wykorzystywany przez subkulturę związaną z konsumpcją marihuany. Chociaż pierwotna tradycja i powiązanie liczby z konopiami wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, to dziś jest nadal wykorzystywana i kojarzona na całym świecie. To stanowi niejaki łącznik członków subkultury z różnych regionów Ziemi.

Skoro mowa o USA, to nie bez znaczenia jest również data 20 kwietnia. Ta przez Amerykanów jest zapisywana jako 4/20, co po latach zostało wykorzystane do uznania tego dnia za Światowy Dzień Konopi - przypadający właśnie na 20 dzień kwietnia. Teoretycznie można by uznać, że dzień ten jest swego rodzaju dyspensą na wzór tłustego czwartku - wiadomo jednak, że w subkulturze jest jedynie symbolem, a stosowanie suszu może mieć miejsce kiedykolwiek. Pierwotnie nie chodziło jednak o datę, a godzinę. Skąd się wzięło 420?

Reklama

Geneza 420, czyli jaki jest symbol marihuany

W związku z pochodzeniem znaczenia liczby 420 powstało wiele przekłamań, których autorzy błędnie doszukiwali się znaczenia w niepowiązanych wydarzeniach. Wśród nich wymienić można łącznie symbolu 420 z pewnymi artykułami kodeksów karnych, urodzinami znanych osób czy piosenkami. W rzeczywistości jednak początek znaczeniu 420 w 1971 roku nadała grupka uczniów z San Rafael High School w stanie Kalifornia. Nazywano ich Walldos.

Wykorzystywali oni liczbę 420 do określania godziny, na którą umawiali się w celu konsumpcji marihuany - była to 16:20 zaraz po zakończonych lekcjach. W tym celu wykorzystywali kod "420 Louis", ponieważ do spotkań dochodziło w pobliżu pomnika Louisa Pasteura. Przy okazji, członkowie grupy weszli w posiadanie tajemniczej mapy. Ta miała wskazywać miejsce, w którym rosły dzikie krzaki marihuany. Skąd jednak międzynarodowa sława tego konopnego symbolu?

Wzięła się ona ze znajomości Walldos z członkami zespołu muzycznego Grateful Dead z San Francisco. Symbol 420 spodobał się członkom grupy, przez co zaczęli go stosować na swoich koncertach i plakatach promocyjnych. Wraz z rosnącą popularnością grupy na festiwalach, wraz z nimi pojawiać zaczęli się członkowie Walldos, którzy przy okazji koncertów prowadzili stoiska - sprzedawali na nich naszywki i gadżety z symbolem 420.

Światowa sława i Dzień Konopi

Do spopularyzowania liczby-symbolu 420 na całym świecie przyczynił się Steve Hager, redaktor naczelny czasopisma High Times. Liczba i jej konotacje spodobały się mu do tego stopnia, że sam na łamach pisma zaczął niejako promować jej znaczenie, jak i całą kulturę skupioną wokół spożywania konopi.

Magiczna liczba fanów konopi jest zatem utożsamiana z 20 kwietnia i godziną 16:20 - to właśnie tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Marihuany, a o podanej godzinie (zgodnie z tradycją) można przystąpić do świętowania, czyli palenia marihuany. Oczywiście godzina jest umowna, ponieważ proceder w wielu wypadkach odbywa się cały dzień.