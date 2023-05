Wideo youtube

Legendarny Sułtan Tipu - pionier artylerii

Sułtan Tipu zginął w stolicy kraju Srirangapatna w walkach z brytyjskimi siłami w 1799 roku. Warto podkreślić, że Sułtan Tipu uznawany jest za pioniera artylerii rakietowej. Stworzył on tzw. rakiety Mysorean - były one zbudowane z miękkiej żelaznej obudowy o długości około 20 cm i średnicy do 7,6 cm, która była przywiązana do bambusa o długości 1 metra. Rakiety były wystrzeliwane z żelaznych rur, w których znajdował się "materiał pędny". Zasięg pocisku wynosił około 2 000 metrów.

Co ciekawe w armii Tipu znajdował się specjalny korpus wojskowy, w skład którego wchodziło aż 1200 osób obsługujących "artylerię" - była to końcówka XVIII wieku. Żołnierze byli dodatkowo szkoleni w obliczaniu kąta, dzięki któremu wróg mógł zostać trafiony, bazując na "średnicy cylindra i odległości do celu". Broń była skutecznie wykorzystywana w bitwach z Brytyjczykami.