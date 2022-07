"The Goonies" to legendarny film Stevena Spielberga z 1985 roku, którego jednym z bohaterów był wrak zatopionego statku pirackiego. Tajemniczy galeon wypełniony złotem i zawierający "skarb jednookiego Willego" miał znajdować się na dzikim wybrzeżu Pacyfiku w Oregonie. W filmie galeon nosił imię Santo Cristo de Burgos.

Zdjęcie Santo Cristo de Burgos dzięki filmowi Spielberga stał się najsłynniejszym galeonem w historii / domena publiczna

Galeon istniał naprawdę!

Naukowcy natrafili na szczątki wraku, który idealnie pasuje do tego, który zaprezentował w "The Goonies" Steven Spielberg. Wszystko zaczęło się od znalezienia w czerwcu b.r. 20 drewnianych belek w jaskini na wybrzeżu stanu Oregon (USA). Po ich zbadaniu okazało się, że to części hiszpańskiego galeonu Santo Cristo de Burgos, znanego również jako Wrak Wosku Pszczelego.



Po wywróceniu się statku w 1693 r. miejscowi znaleźli wyrzucone na brzeg kawałki ładunku - w tym kawałki wosku pszczelego. To właśnie temu wrak zawdzięcza swoją nazwę. Scott Williams, prezes Morskiego Towarzystwa Archeologicznego, organizacji z siedzibą w Oregonie

Natychmiast rozpoczęto poszukiwania całego wraku. Zespół naukowców pod kierownictwem Scotta Williamsa ustalił ponad wszelką wątpliwość, że drewniane części to fragment dolnego kadłuba statku, a także jego pokładu. To bardzo doniosłe odkrycie dla miłośników "The Goonies", gdyż od lat tysiące pasjonatów wierząc w prawdziwość filmu szukało śladów Santo Cristo de Burgos.



Telewizja CNN poprosiła o komentarz firmę producencką Stevena Spielbera Amblin Entertainment Inc., ale nie uzyskano żadnej odpowiedzi. Pozostałości po legendarnym statku trafiły do Muzeum Columbia River w Astorii, gdzie cały czas są badane. Naukowcy są przekonani, że uda im się wkrótce ustalić położenie pozostałej części wraku. Dla miłośników poszukiwania skarbów jest zła informacja - jest prawie pewne, że na pokładzie Santo Cristo de Burgos nie przewożono złota, ale miód i wosk. Mimo wszystko zawsze takie odkrycie cieszy, bo legenda filmowego statku okazała się przynajmniej w części prawdziwa.