Trzech inżynierów postanowiło poświęcić swój czas na studiowanie zasad aerodynamiki i sztuki składania papieru. Stworzyli i przetestowali szereg prototypów, aż w końcu udało im się stworzyć „Mach 5”. Dzięki temu modelowi udało im się pobić dotychczasowy rekord 77 metrów. Ich samolot wykonał lot o długości 88 metrów, pozostawiając rywala daleko za sobą.

Papierowy orzeł przestworzy

Rekordziści w dziedzinie samolotów papierowych, Dillon Ruble, Gerrett Jensen i Nathaniel Erickson studiowali inżynierię lotniczą i kosmiczną oraz inżynierię mechaniczną na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Missouri. Wierzą, że ich przykład popchnie przyszłych inżynierów do doskonalenia i rozwijania swoich pasji lotniczych. Hipersoniczny samolot NASA Inspiracją do stworzenia „Mach 5” był hipersoniczny samolot NASA, w szczególności NASA X-43A. Wpłynął on na szybkość i zmniejszenie oporu w prototypach.