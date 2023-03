Sztuczny obiekt w przestrzeni międzygwiezdnej może być potencjalnie statkiem macierzystym kosmitów, z którego wylatują małe sondy i przylatują na Ziemię. Może to działać na podobnej zasadzie jak sondy NASA fragment projektu kolejnego raportu o UFO, który ma być przygotowywany przez Pentagon

W amerykańskim kanale informacyjnym Newsmax o komentarz wobec tych sensacyjnych informacji został poproszony znany filmowiec i pasjonat tematyki UFO Jeremy Corbell. - To nic nowego. Urzędnicy Pentagonu zastanawiają się, co się kryje za obiektami UFO - powiedział Jeremy Corbell na antenie kanału Newsmax.



Wideo youtube

Kolejny raport o UFO Pentagonu może być efektem ostatnich incydentów z tajemniczymi dronami nad USA, w tym nad Alaską.

Warto zauważyć, że coraz więcej amerykańskich pilotów mówi o tym, że podczas swoich misji widzieli UFO. Przykładem może być wywiad dla telewizji FOX NEWS, którego udzielił były pilot marynarki wojennej USA Ryan Graves. To doświadczony instruktor, który przez 11 lat latał samolotem F-18. W programie "60 minut" pilot myśliwca przyznał, że wielokrotnie on i jego koledzy mieli okazję obserwować obiekty UFO, które wykonywały manewry poza zasięgiem zwykłych dronów szpiegowskich. - Kiedyś UFO w kształcie przezroczystej kuli z czarnym sześcianem w środku przeleciało między dwoma samolotami z mojej eskadry, które leciały tuż obok siebie - powiedział w wywiadzie dla FOX NEWS Ryan Graves. Wezwał władze amerykańskie, aby poważnie zajęły się UFO.

Wideo youtube

Kolejna wypowiedź urzędników Pentagonu o UFO może być dowodem, że amerykańscy wojskowi nie potrafią racjonalnie wyjaśnić części raportów pilotów o Niezidentyfikowanych Obiektach Latających.

Wystarczy przypomnieć zachowanie niezidentyfikowanego obiektu w czasie słynnego incydentu z lotniskowcem USS Nimitz z 2004 roku.

Wtedy UFO zauważone przez pilotów US NAVY potrafiło w ułamku sekundy rozwinąć prędkość kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę i zatrzymać się w miejscu, co wydawało się wręcz sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. - Takich dronów jeszcze nie ma na Ziemi - mówili piloci US Navy.