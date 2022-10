Muzeum ma nosić nazwę Maria’s Way i byłoby zbudowane z rzędu 15 stożkowatych kopuł pokrytych teksturowaną, białą gliną. Inspiracją były ludowe domy tzw. mazanki. Budynki te były konstrukcjami stworzonymi z cegieł zmieszanych z wapnem i z trzciną, które są charakterystyczne dla Ukrainy. Kopuły byłyby połączone korytarzami, ponadto całość ma przypominać grzywę zwierzęcia, która jest częstym motywem wykorzystywanym przez Prymachenko. Malarka w swojej twórczości przedstawiała mityczne bestie z ukraińskiego folkloru.

Zdjęcie Zaprojektowane muzeum ma przypominać grzywę zwierzęcia / Victoria Yakusha/ www.dezeen.com / materiały prasowe

W Muzeum oprócz wspomnianych prac znajdziemy również hafty artystki, fotografie i artykuły lokalne gospodarstwa domowego, które do tej pory nigdy nie były wystawiane. Dzieła będą zaprezentowane w 15 salach, z których każda dedykowana jest innemu okresowi z życia artystki - od dzieciństwa po śmierć. Muzeum kończyłoby się oranżerią pokrytą trzciną i ze szklaną kopułą, w której znajdować się będą egzotyczne rośliny. Mają one przypominać te, które artystka malowała w swoich dziełach. W kompleksie znajdziemy również kawiarnię oraz tzw. rezydencję artysty. Jak powiedziała Yakusha, jest to miejsce dla tych, którzy "chcą pozostać w świecie Marii trochę dłużej".

Zdjęcie W oranżerii mają znaleźć się egzotyczne rośliny nawiązujące do prac artystki / Victoria Yakusha/ www.dezeen.com / materiały prasowe

Zdjęcie W muzeum ma być 15 tematycznych pomieszczeń związanych z życiem ukraińskiej artystki / Victoria Yakusha/ www.dezeen.com / materiały prasowe

W wyniku rosyjskich działań wojennych zniszczone zostało Muzeum Historyczno-Lokalne im. Iwankiwa pod Kijowem. Grupa mieszkańców zdołała uratować z pożaru 14 dzieł Prymachenko. Jak powiedziała Yakusza dla Deezeen: - Nie mieli czasu, aby wszystko uratować. Wybuchł silny pożar, a sufit zaczął się rozpadać, więc musieli szybko opuścić budynek.

Dodała także: - Zniszczenie nie tylko infrastruktury wojskowej, ale także zabytków historycznych i kulturalnych, muzeów i bibliotek można prześledzić we wszystkich miejscach, do których dotarli Rosjanie. Próbują oni zniszczyć ukraińską tożsamość, naszą pamięć i dziedzictwo.

Maria Prymachenko urodziła się 1909 roku we wsi Bolotnya. Była jedną z najbardziej znanych ukraińskich malarek. Jej dzieła "pojawiały się na wszystkim, od znaczków po pamiątkowe monety". Jak powiedziała Yakusha: - W jej życiu było wiele wyzwań i wiele cierpień. Jednak w obrazach Marii dobro zawsze zwycięża nad złem. Jest miłość do życia i towarzyskość. Maria Prymachenko jest czystym symbolem Ukrainy.