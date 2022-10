Spis treści: 01 Przetarg na projektowanie hoteli, biur, i terminali cargo

Centralny port Komunikacyjny ma zostać oddany do użytku pod koniec 2027 roku. Ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na obszarze około 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który będzie obsługiwał 40 mln pasażerów rocznie. Na jakim etapie obecnie jest inwestycja?

Przetarg na projektowanie hoteli, biur, i terminali cargo

Z na początku miesiąca spółka ogłosiła przetarg na wybudowanie obiektów wspierających lotnisko (Support Infrastructure Engineering - SIE). To m.in. wielopoziomowe parkingi, biura i hotele, obiekty cargo i obiekty handlowe. Do przetargu na pierwszą grupę obiektów obejmującą m.in. więżę kontroli lotów, zgłosiło się 15 firm. Przewidywana wartość obu etapów to 500 mln zł.

Przetarg ten został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. Zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, także z Polski, z doświadczeniem w projektowaniu obiektów lotniskowych. Tym bardziej spodziewamy się więc dużego zainteresowania drugim przetargiem mówi Eliza Wysocka z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego, lider projektu SIE

Przetarg ma charakter nieograniczony, tzn. oferty mogą składać polskie biura projektowe, oraz podmioty z zagranicy. Termin składania ofert upływa 14 listopada. W jego wyniku wyłonionych zostanie 15 firm projektowych. Maksymalna wartość zamówień w tym etapie to 250 mln zł.

Decyzja środowiskowa dla lotniska

W ramach wniosku o tzw. decyzję środowiskową został przekazany raport oceny oddziaływania na środowisko dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, który liczy 20 tys. stron. Powstał w wyniku prac około 50 specjalistów z zakresu wielu różnych dziedzin — botanicy, ichtiolodzy, ornitolodzy, herpetolodzy, chiropterolodzy, akustycy, geodeci, geolodzy.

Jak informuje Centralny Port Komunikacyjny na swojej stronie: -w raporcie przewidziano szereg działań, które pozwolą zapobiec lub zminimalizować negatywne oddziaływanie podczas prac przygotowawczych, budowy i eksploatacji przedsięwzięcia (w tym lotnisko, węzeł kolejowy, układ drogowy oraz dodatkowe komponenty):

ekrany akustyczne wzdłuż dróg wykorzystywanych w trakcie etapu budowy,

ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych na terenach zabudowanych,

stały nadzór przyrodniczy w okresie prowadzenia prac,

przeniesienie zinwentaryzowanych najcenniejszych gatunków roślin poza obszar przedsięwzięcia,

zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych, m.in. w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK,

dystrybucja informacji o realizowanych pracach przygotowawczych,

zapobieganie kolizjom ptaków z samolotami (aktywne płoszenie przez ptaki łowcze i psy oraz tzw. zielony laser),

zasilanie pojazdów obsługi naziemnej lotniska ze źródeł bezemisyjnych.

