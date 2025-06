Z Gdyni na koniec świata. Polscy studenci i polarnicy wyruszyli na Spitsbergen

We wtorek 3 czerwca 2025 roku punktualnie o godzinie 16:00 z Nabrzeża Kutrowego w Gdyni wypłynął "Horyzont II" - statek szkoleniowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jego celem jest Spitsbergen, największa wyspa archipelagu Svalbard na Oceanie Arktycznym. Rejs ten to nie tylko praktyka dla studentów, ale i część większego projektu naukowego, prowadzonego we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

"Horyzont II" zabrał ze sobą ładunek dostarczony przez Instytut Geofizyki PAN, w tym żywność, paliwo, sprzęt badawczy oraz materiały niezbędne do funkcjonowania stacji naukowych. Planowana trasa prowadzi przez Hornsund do Longyearbyen, skąd po wymianie ekip naukowych jednostka wróci do Hornsund, a następnie do Polski.