Ziemia ulega ociepleniu, co nie podlega dyskusji. Zmiany klimatu dotyczą także Arktyki . Jeszcze jakiś czas temu nikt by nie pomyślał, że mogą tu padać deszcze, które następnie na zamarzniętym śniegu zamieniają się w lód. Specjaliści na Svalbardzie uważają, że zmiany te odbywają się w bardzo złym kierunku.

Niedawno odbyła się specjalna konferencja Polar Night Week w Longyearbyen, podczas której Norwegowie docenili ogromny wkład polskich specjalistów w badania Arktyki. Stwierdzono, że wkład naukowców ze stacji na Spitsbergenie jest wręcz nie do przecenienia .

Cały Svalbard i wiele miast od Alaski, przez Kanadę, Skandynawię, Finlandię po Rosję, zbudowane są na dwumetrowych słupach. Dziś stają się niewystarczające, a budynki i kluczowa dla mieszkańców infrastruktura zapadają się pod własnym ciężarem. Toną w rzadkim do niedawna błocie

Polacy drugą co do wielkości ekipą badawczą na Svalbardzie

Polska stacja badawcza na Svalbardzie ma ogromny wkład w badania Arktyki od kilkudziesięciu lat . Placówka w Hornsund na Spitsbergenie została założona w 1957 r . Stało się to możliwe za sprawą inicjatywy Instytutu Geofizyki PAN. To jedna z czterech stacji na tym archipelagu, gdzie prace prowadzone są przez okrągły rok.

Dziś stacja badawcza w Hornsund jest drugą co do liczebności badaczy na archipelagu Svalbard. Z czasem dołączyły tam sezonowe bazy ze specjalistami z uniwersytetów z Wrocławia, Torunia, Poznania i Lublina. Natomiast Uniwersytet Śląski powołał do życia centrum logistyczne o nazwie BERA.