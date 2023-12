Jeśli macie sporo wolnego czasu i szukacie dla siebie zajęcia, to być może przypadnie wam do gustu rekrutacja uruchomiona przez Polską Stację Polarną Hornsund im. Stanisława Siedleckiego znajdującą się na Spitsbergenie. To skute lodem miejsce wkrótce ma gościć kolejną wyprawę i obecnie trwają poszukiwania podróżników, którzy chcą uczestniczyć w ekspedycji.

Polska Stacja Polarna Hornsund rekrutuje różne osoby

W ramach rekrutacji uruchomionej przez Polską Stację Polarną Hornsund im. Stanisława Siedleckiego poszukiwani są różni pracownicy. Co ważne na liście nie ma wyłącznie propozycji związanych ze sferą naukową. Szukane są również osoby do bardziej przyziemnych zadań. Wśród nich są także informatycy (z doświadczeniem w administrowaniu systemami Linux oraz Windows), mechanik, konserwator, kucharz oraz pomocnik kucharza. Dwie ostatnie propozycje dotyczą osób, które mają już doświadczenie w organizowaniu żywienia zbiorowego.

Zapewniamy terenową i roboczą odzież oraz specjalistyczne wyposażenie. Stacja posiada również dobrze wyposażony magazyn sportowy ze sprzętem turystycznym i wspinaczkowym, a także siłownię. Na miłośników książek czeka całkiem pokaźna biblioteka. A w bezgranicznej ciszy można rozwinąć wiele pasji manualnych. Wyposażenie kuchni i zaopatrzenie magazynów umożliwi realizację kulinarnych i cukierniczych wyzwań. czytamy w komunikacie stacji

Kandydaci do ekspedycji są szukani w ramach grupy zimującej (całorocznej) 47. Wyprawy Polarnej IGF PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Wyjazd planowany jest na czerwiec 2024 r. Jeśli zdecydujecie się na wzięcie udziału w tej przygodzie, to pamiętajcie, że w domu nie będzie was ponad rok. Termin powrotu to lipiec 2025 r. Krócej potrwa ekspedycja letnia, bo dla niej powrót zaplanowano na wrzesień 2024 r.

Własne oferty wraz z CV i listem motywacyjnym można przesyłać do 18 grudnia 2023 r. Ponadto konieczne jest dołączenie oświadczenia o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym. Szczegóły można znaleźć na stronie Polskiej Stacji Badawczej Hornsund (pod adresem hornsund.igf.edu.pl).

Polska placówka całoroczna najdalej wysunięta na północ

Spitsbergen to największa wyspa Norwegii, która znajduje się na Morzu Arktycznym. To mroźny rejeon, który w dużym stopniu pokryty jest lodowcami. Znajdująca się tam polska stacja Hornsund zlokalizowana jest nad Zatoką Białego Niedźwiedzia. Jest to najdalej wysunięta na północ całoroczna placówka badawcza Polaków, gdzie prowadzony jest monitoring środowiskowy. Obiektem zarządza Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Miejsce jest zimne, ale też bardzo urokliwe. W Polskiej Stacji Badawczej Hornsund na Spitsbergenie można m.in. oglądać zjawiskowe zorze polarne.