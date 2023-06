Rzeźba zbudowana ze 125-kilometrowego kawałka sznurka zawisła nad ulicami miasta Columbus

Wideo youtube

Instalacja, która przypomina kolorowy plaster miodu lub sieć rybacką, została sfinansowana przez Jeffa Edwardsa, dyrektora generalnego jednej z lokalnych firm deweloperskich. Z kolei artystyczną pieczę nad projektem trzyma Columbus Museum of Art. Jak powiedział Edwards: - Ten kawałek będzie północną gwiazdą dla nowego kulturocentrycznego kompasu Columus. Wyobrażam sobie, że będzie to pierwsza kropla w stawie, wysyłająca fale do całej dzielnicy.

Kim jest Janet Echelman?

Janet Echelman tworzy rzeźby o wielkości budynków. Na jej stronie internetowej można przeczytać, że instalacje "wymykają się kategoryzacji, ponieważ przecinają rzeźbę, architekturę, urbanistykę, materiałoznawstwo, inżynierię budowlaną i lotniczą oraz informatykę". Artystka "łączy starożytne rzemiosło z komputerowym oprogramowaniem do projektowania, aby tworzyć dzieła sztuki, które stały się centralnymi punktami miejskiego życia".

Jej prace można było podziwiać m.in. w Nowym Jorku, Sydney, Pekinie, Bostonie, Singapurze, Filadelfii, Vancouver, czy w Porto. Artystka ukończyła Harvard College, następnie przez kilka lat mieszkała w balijskiej wiosce, by później skończyć studia podyplomowe z malarstwa i psychologii. Wykładała na MIT, Harvardzie i Princeton. Ponadto otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Tufts.