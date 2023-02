To była nie lada gratka dla kolekcjonerów pamiątek po Elvisie Presley'u. Od lat aukcje z przedmiotami należącymi do Presleya biją cieszą się ogromnym powodzeniem wśród pasjonatów historii króla Rock 'N Rolla. Tym razem na sprzedaż został wystawiony samolot Lockheeda 1329 Jetstar z 1962 roku. Elvis Presley zakupił go w grudniu 1976 roku za 840 milionów dolarów. Nie nacieszył się nim zbyt długo, bo już kilka miesięcy później w sierpniu 1977 zmarł. To jeden z kilku samolotów, które posiadał. Jego żona Priscilla Presley przyznała w jednym z wywiadów, że kolekcjonowanie samolotów i samochodów było słabością jej sławnego męża.

Zdjęcie Samolot Lockheed 1329 Jetstar został wyprodukowany w 1963 roku / zdjęcie: Mecum Auctions / domena publiczna

Samolot Lockheeda 1329 Jetstar nie nadaje się do lotu bez generalnego remontu i całkowitej wymiany silników i wyposażenia. Jego kadłub jest pokryty rdzą.





Zdjęcie Samolot Elvisa Presleya - na pokład wchodziło się po specjalnych, wysuwanych schodkach / zdjęcie: Mecum Auctions / domena publiczna

Upływ czasu najbardziej widać w kokpicie, który jest w fatalnym stanie. Widać, że samolot był używany jako magazyn części zamiennych.



Zdjęcie Wnętrze kokpitu odrzutowca Elvisa Presleya / zdjęcie: Mecum Auctions / domena publiczna

Wnętrze kabiny pasażerskiej nadal robi wrażenie. Dominuje kolor czerwony, siedzenia i sofy są pokryte zamszem bardzo modnym w latach 70-tych.



Zdjęcie Kabina pasażerska samolotu Elvisa Presleya jest w bardzo dobrym stanie / zdjęcie: Mecum Auctions / domena publiczna

Serwis aukcyjny Mecum Auctions zamieścił informację, że na pokładzie samolotu Elvisa Presley'a jest system multimedialnej rozrywki, w tym telewizor, magnetowid RCA i magnetofon. Każdy fotel ma możliwość podłączenia słuchawek.



Zdjęcie W latach 70-tych ten system pokładowej rozrywki był na najwyższym poziomie / zdjęcie: Mecum Auctions / domena publiczna

Samolotem mogło podróżować dziewięć osób. Oprócz małej kuchni z dystrybutorem zimnych napojów do dyspozycji pasażerów była wygodna toaleta.



Zdjęcie Na pokładzie samolotu Presleya - toaleta zachowała się w dobrym stanie / zdjęcie: Mecum Auctions / domena publiczna

Samolot trafił na pustynię w Nowym Meksyku, która ze względu na sprzyjający klimat często jest wykorzystywana jako "lotniczy całoroczny parking" dla prywatnych jetów. W 2017 roku odrzutowiec trafił na aukcję i został zakupiony przez biznesmena z Kalifornii. Jim Gagliardi zapłacił za niego 430 tysięcy dolarów i miał zamiar przywieźć go na teren swojej firmy i zamienić w atrakcję turystyczną. Z tych planów nic nie wyszło, a nowy właściciel nawet nigdy nie odwiedził miejsca, gdzie stał zakupiony przez niego dawny samolot Presley`a.

Zwycięzca tegorocznej aukcji chce pozostać anonimowy, licytował cały czas przez telefon. Początkowo cena wywoławcza wynosiła 100 tysięcy dolarów, ale szybko poszybowała w górę. Nowy właściciel zapłacił za samolot króla rock'and'rolla 260 tysięcy dolarów. Nie wiadomo, co zamierza z nim zrobić.