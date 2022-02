Teraz lekarze z Kanady mogą przepisywać swoim pacjentom wędrówki na świeżym powietrzu po parku narodowym. Jest to część nowego programu PaRX, który ma dostarczyć wielu korzyści zdrowotnych zachęcając do spędzania czasu na łonie natury, co pomoże utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne.

Według informacji podanych przez CBC, program PaRx został założony przez BC. Parks Foundation jeszcze w listopadzie 2020 roku, lecz oficjalne wsparcie agencji rządowej Parks Canada uzyskał dopiero w zeszłym miesiącu.

Lekarze, którzy zarejestrowali się do programu, będą mogli przepisywać swoim pacjentom receptę na piesze wędrówki po parkach narodowych, czyniąc z niego "pierwszy krajowy program recept przyrodniczych". Normalnie wstęp do parku narodowego kosztuje w Kanadzie 72 dolary kanadyjskie, czyli około 235 zł i zapewnia obywatelom możliwość wchodzenia na teren parku przez rok. Jednak pacjenci z receptą będą mogli wchodzić na ich teren za darmo.

Melissa Lem, prezydent Kanadyjskiego Stowarzyszenia Lekarzy na rzecz Środowiska w rozmowie z CBC powiedziała, że lekarze są instruowani, by w pierwszej kolejności przepisywać piesze wędrówki po parkach narodowych pacjentom, którzy blisko nich mieszkają. W ten sposób chcą sprawić, by kontakt z naturą stał się ich codziennym rytuałem. Lekarze zalecają spędzanie co najmniej dwóch godzin tygodniowo na świeżym powietrzu, każdorazowo przez co najmniej 20 minut.

W tej chwili program jest dostępny jedynie w czterech prowincjach Kanady. Są to Kolumbia Brytyjska, Saskatchewan, Ontario i Manitoba. Już teraz są plany na rozszerzenie programu o kolejne parki narodowe i prowincje.