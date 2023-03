Obszar Xinjiang, w którym dokonano odkrycia, położony jest między Chinami, Kazachstanem, Mongolią i Kirgistanem. Jest to teren górzysty - naukowcy sądzą, że to właśnie w tym miejscu narodziło się narciarstwo. Wcześniej w jaskiniach zlokalizowanych w górach Ałtaj odnaleziono malowidła jaskiniowe datowane na około 10 000 lat. Archeolodzy są zdania, że przedstawiają one myśliwych na nartach. Co ciekawe, rdzenny lud z tego obszaru nadal wytwarza narty w tradycyjny, wręcz "starożytny" sposób.

Starożytne łyżwy z Chin

Kościane łyżwy odnaleziono w ruinach Gaotai (datowane są na epokę brązu), stanowią one fragment większego stanowiska Jiren Taigoukou w dolinie rzeki Ili. Obiekt ten składa się z kompleksu grobowego o powierzchni około 120 metrów kwadratowych i z dzielnicy mieszkalnej. Grobowce mają zawierać szczątki szlacheckiej rodziny pasterskiej.

Reklama

Łyżwy zostały wyrzeźbione z kości konia oraz wołu. Archeolodzy nie są w stanie stwierdzić, czy służyły one do transportu, polowań, czy do innego celu. Sugerują jednocześnie, że są one bardzo podobne do łyżew kostnych rejestrowanych na obszarze Europy. Dostarcza to dowodów na to, że w epoce brązu istniała komunikacja między Chinami a naszym kontynentem. Jednocześnie, archeolodzy podkreślają, że artefakty są "niezwykle rzadkim materiałem fizycznym".