Świecił laserem w helikopter. Wyśledzili go do samej sypialni i aresztowali

Świecił laserem w helikopter. 60-latek z zarzutami

Nie od dziś wiadomo, że zakazane jest świecenie wiązkami lasera w lecące maszyny. Wiedzą o tym zarówno dorośli, jak i większość dzieci, które zostały uświadomione przez swoich rodziców i opiekunów. Jednak wydarzenia z Wielkiej Brytanii sprzed kilku dni zdają się temu przeczyć, ponieważ pewien 60-latek postanowił chyba sprawdzić na własnej skórze, jakie czekają go konsekwencje za ten czyn.

Warto w tym momencie podkreślić, że na Wyspach w 2018 roku przyjęta została ustawa pod nazwą Laser Misuse Act, która jasno określa, czego nie można robić z laserem. W przeciwnym razie będą nas czekały srogie konsekwencje. Ustawa o niewłaściwym użyciu laserów przewiduje surowe kary dla osób świecących w kierunku samolotów, pojazdów drogowych czy łodzi. Wiązka lasera może oślepić nie tylko kierującego pojazdem, ale również kontrolerów ruchu, co może doprowadzić do wypadków. Sprawcom grozi nawet do pięciu lat więzienia, nieograniczona grzywna bądź obie kary jednocześnie.

