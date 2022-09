Jennifer Gwynne to była dziewczyna Elona Muska, z którym spotykała się w college'u. Zaczęli być parą w 1994 roku. Jennifer poznała przyszłego właściciela Tesli w uniwersyteckim akademiku, gdzie razem pracowali jako opiekunowie dla nowych studentów. Wkrótce Elon Musk ukończył Uniwersytet w Pensylwanii, aby rozpocząć studia doktoranckie w Stanford. Nie skończył ich, gdyż założył swój pierwszy startup "ZIP2". Związek z Jennifer nie przetrwał próby czasu i para szybko się rozstała, ale pozostały pamiątki w tym fantastyczne zdjęcia, które dziś mogą być warte fortunę dla zbieraczy pamiątek. Bez żadnych skrupułów dawna dziewczyna miliardera wystawiła je na licytację w domu aukcyjnym RR Auction z Bostonu. Na fotografiach można zobaczyć uśmiechniętą twarz młodego Muska.

Elon Musk już jako 23-latek fascynował się komputerami i potrafił spędzać długie godziny przed monitorem. Jego dziewczyna dokumentowała te chwile, nie wiedząc, że fotografuje przyszłego giganta branży IT.



Zdjęcie Elon Musk w czasie studiów spędzał długie godziny przy komputerze / domena publiczna

Zdjęcia udowadniają, że Elon Musk zawsze miał poczucie humoru i potrafił się świetnie bawić. Na fotografiach 23-letni Musk wygłupia się razem z innymi studentami.

Zdjęcie Elon Musk w czasie studiów miał dystans do siebie i lubił się wygłupiać / domena publiczna

Elon Musk studiował fizykę i ekonomię na Uniwersytecie w Pensylwanii. Ale już w czasach studenckich fascynował się samochodami. Na jednym ze zdjęć wystawionych na aukcję widzimy go w samochodzie BMWi, który zakupił za 1400 dolarów. Auto było tanie, gdyż były uszkodzone. Elon Musk sam je naprawił.



Zdjęcie Przyszły właściciel Tesli w BMW za 1400 dolarów (1997 rok) / domena publiczna

Kilka zdjęć to wspólne fotografie Jennifer Gwynne i Elona Muska. Widać, że byli ze sobą bardzo blisko.



Zdjęcie Elon Musk tworzył parę z Jennifer Gwynn podczas studiów na uniwersytecie w Pensylwanii / domena publiczna

Na beztroskich fotografiach z czasów studenckich widzimy Elona Muska jako studenta, którym nie wyróżniał się niczym szczególnym od innych. Już za kilka lat stanie się jednym z najbogatszych ludzi na naszej planecie.



Zdjęcie Tylko jeden z tej trójki stanie się jednym z najbogatszych ludzi na naszej planecie. / domena publiczna

Największą karierę w światowych mediach robi fotografia przyszłego miliardera, która została wykonana podczas szalonej imprezy w akademiku. Elon Musk ze szklanką w ręku leży na kanapie razem z Jennifer. Na pierwszym planie widać dwie butelki z alkoholem - zabawa była wyraźnie udana.



Zdjęcie Dwie butelki na pierwszym planie, na kanapie Elon Musk z dziewczyną i szklanką w ręku - to zdjęcie robi karierę na całym świecie. / domena publiczna

Wśród wystawionych na aukcję zdjęć są także takie, które zostały zrobione podczas szalonych, studenckich wycieczek. Na jednym z nich przyszły organizator lotu na Marsa patrzy z zadumą na wodospad Niagara.



Zdjęcie Elon Musk stoi odwrócony tyłem nad wodospadem Niagara (1994 rok) / domena publiczna

I jeszcze jedna fotografia "z tej serii". Przyszły właściciel Tesli na szlaku turystycznym w pobliżu San Francisco.



Zdjęcie Przyszły właściciel Tesli lubił w czasie studiów piesze wycieczki / domena publiczna

To była zwykła, studencka para i nic nie zapowiadało, że ten szczupły, młodo wyglądający chłopak będzie wkrótce jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi świata.





Zdjęcie Nikt nie przypuszczał, że ten niepozorny chłopak będzie w przyszłości organizował wyprawę na Marsa / domena publiczna

Jennifer została przedstawiona matce Muska i wydawało się, że ich związek może mieć przyszłość. Fotografia została wykonana podczas przerwy świątecznej w 1994 roku (Toronto, Kanada).

Zdjęcie Jennifer Gwynne poznała matkę przyszłego miliardera / domena publiczna

Wśród pamiątek po związku z Elonem Muskiem dwie są wyjątkowo cenne. Jedną z nich jest naszyjnik, który Elon Musk kupił jako prezent na Boże Narodzenie dla swojej dziewczyny. Jennifer Gwynne wyznała kiedyś w wywiadzie dla "The Independent", że Musk rzadko był sentymentalny, ale kiedy dał jej ten naszyjnik, to naprawdę poczuła się wzruszona. Złoty naszyjnik zawiera szmaragd z zambijskiej kopalni szmaragdów należącej do ojca Muska. Inżynier Errol Musk to bogaty południowoafrykański biznesmen.



Kiedy pojechaliśmy odwiedzić matkę Elona w Toronto podczas przerwy świątecznej w 1994 roku, Elon dał mi zarówno mały liścik "miłość, miłość, miłość", jak i naszyjnik. Jego mama miała kilka takich naszyjników w skrzynce w swojej sypialni, a Elon powiedział mi, że pochodzą one z kopalni szmaragdów jego ojca w Afryce Południowej Jennifer Gwynne o naszyjniku podarowanym jej przez Muska

Zdjęcie Naszyjnik podarowany przez Elona Muska swojej dziewczynie w czasach studiów może się okazać najdroższym przedmiotem wystawionym na aukcję / domena publiczna

Kolejnym hitem na aukcji może być notatka na małej kartce papieru, którą Jennifer Gwynne otrzymała od Elona Muska w dniu urodziny. "Miłość. Miłość. Miłość. Miłość. Kocham Ciebie" - ten prosty komunikat świadczy, że Musk traktował ten związek poważnie.

Zdjęcie Miłość. Miłość, MIłość.... Elon Musk potrafił być sentymentalny / domena publiczna

Zdjęcie Notatka własnoręcznie napisana przez Elona Muska / domena publiczna

Aukcja zdjęć i innych przedmiotów wystawionych na sprzedaż przez byłą dziewczynę miliardera cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na całym świecie są bogaci kolekcjonerzy pamiątek związanych ze znanymi ludźmi, którzy są gotowi za nie zapłacić ogromne pieniądze. Już teraz cena, którą trzeba zapłacić za kartkę z życzeniami urodzinowymi dla Jennifer, przekroczyła 7 tysięcy dolarów i cały czas szybuje w górę. Jeśli ktoś chce nabyć pamiątkę po związku Elona i Jennifer powinien się spieszyć, bo aukcja kończy się w najbliższą środę 14 września.