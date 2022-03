Niesprowokowana inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do szybkiej odpowiedzi państw zachodnich, które nałożyły na Rosjan wiele dotkliwych sankcji. Majątki rosyjskich oligarchów nie są już bezpieczne w wielu europejskich krajach, które zaczęły je konfiskować. Niektórzy bogacze zawczasu przenieśli w bezpieczniejsze miejsca całą swoją "mobilną" własność. Jednak nie wszystkim się to udało.

Hiszpańskie władze poinformowały o tym, że w porcie w Barcelonie udało im się odnaleźć i zarekwirować jacht, należący do rosyjskiego oligarchy Siergieja Czemiezowa. Były oficer KGB i aktualny szef rosyjskiego konglomeratu Rostec został pozbawiony jednego ze swoich statków, zacumowanych w Hiszpanii. Wartość Valiere szacowana jest na około 140 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu nieco ponad 600 milionów złotych.

Jacht pozostanie unieruchomiony, podczas gdy hiszpańskie władze będą potwierdzać, kto jest jego rzeczywistym właścicielem. Wtedy również określą, czy znajduje się on na liście celów sankcji.

Dziś zajęliśmy - terminem technicznym jest tymczasowo unieruchomiliśmy - jacht jednego z ważnych oligarchów. Mówimy o jachcie, który według naszych szacunków jest wart 140 milionów dolarów powiedział Pedro Sanchez, premier Hiszpanii w rozmowie z La Sexta.

Superjacht Valiere pływał pod banderą karaibskiego kraju Saint Vincent i Grenadyny. Luksusowy statek ma aż 85 metrów długości. Nie jest on bezpośrednio zarejestrowany na Siergieja Czemiezowa, który jest bliskim współpracownikiem Putina jeszcze z czasów służby w strukturach KGB. Właścicielem jachtu, za pośrednictwem firmy z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, ma być jego przyrodnia córka Anastazja Ignatowa.

Od początku wojny rozpoczęło się polowanie na majątki rosyjskich oligarchów. Ostatnio Igor Sieczin, właściciel Rosnieftu rozkazał swojej załodze przetransportowanie jachtu z Francji do Turcji, by nie został zajęty przez władze. Jednak jacht zwrócił uwagę celników, kiedy okazało się, że pomimo planowych napraw szykuje się do wypłynięcia z miasteczka La Ciotat. Statek również został skonfiskowany.

O ile statkiem lub samolotem można uciec, lub jak w przypadku załogi Sieczina - próbować, tak z drogimi willami i luksusowymi apartamentami jest już gorzej. Te często są przeznaczane na tymczasowe mieszkania dla uchodźców wojennych z Ukrainy.