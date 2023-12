W zeszłym miesiącu u wybrzeży Filipin odnaleziono morskiego potwora, był nim rekin wielkogębowy - obok dorosłej samicy znajdował się także młody osobnik. Specjaliści zauważyli, że jest to wyjątkowy przypadek, ponieważ większe zwierzę było w ciąży. Specjaliści dowiedli dzięki temu, że rekiny te są jajożyworodne.

Naukowcy po wstępnych badaniach określili, że we wnętrzu samicy znajdowało się sześć wyklutych młodych osobników, każdy miał po kilkadziesiąt centymetrów długości. Zwierzęta zostały odnalezione 14 listopada w Dipaculao w prowincji Aurora na wyspie Luzon.

Jak podaje portal Oceana.org samica miała długość około 5,6 m, zaś jej usta mogły mieć szerokość aż 1,3 m. Zwierzęta zostały poddane wstępnym badaniom przez naukowców z Marine Wildlife Watch of the Philippines oraz Muzeum Narodowe Filipin. Muzeum poinformowało, że okazy zostały "utrwalone i zakonserwowane do dalszych badań i studiów". W przyszłości mają one zostać włączone do zbiorów muzealnych.

Niezwykły rekin z głębin

Rekin wielkogębowy został odkryty dopiero w 1976 roku przez marynarzy stacjonujących na okręcie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Do sierpnia 2015 roku udokumentowano zaledwie 102 osobniki z tego gatunku.

Naukowcy wskazują, ze rekiny te prowadzą pionowe dobowe migracje, podążając za ławicami kryla. W ciągu dnia zwierzę bytuje w głębszych partiach oceanu (szacuje się, że może zejść na głębokość do 4600 m), a w nocy podpływa bliżej powierzchni. Żywi się również skorupiakami, meduzami, czy małymi rybami. Co ciekawe, rekiny te pływają z szeroko otwartymi ustami, aby złapać pokarm, a nazwa zwyczajowa pochodzi od wielkiego otworu gębowego.

Zwierzę to posiada długie i masywne ciało, które zwęża się ku tyłowi. W szczęce i w żuchwie znajduje się około 50 rzędów bardzo małych i gęsto usianych zębów. Z kolei na języku znajdują się drobne ostre ząbki śluzowe.

Rekin wielkogębowy żyje w tropikalnych i subtropikalnych wodach Oceanu Spokojnego, Indyjskiego i Atlantyckiego. Do tej pory najwięcej osobników odnotowano u wybrzeży Filipin, Chin, Tajwanu i Japonii. Naukowcy uważają, że większość udokumentowanych rekinów z tego gatunku to zwierzęta, które zaplątały się w sprzęt połowowy lub takie, które przypadkowo utknęły na mieliźnie. Rekiny wielkogębowe nie są niebezpieczne dla ludzi.