Zaledwie pięć minut wystarczy, aby dzieci jadły więcej kalorii. Nowe badanie udowadnia, że oglądanie reklam śmieciowego jedzenia potęguje apetyt u najmłodszych.

Czy reklamy z niezdrowym jedzeniem szkodzą dzieciom?

Według ekspertów młodzi ludzie, którzy oglądają lub słuchają reklamy produktów o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych, cukru i soli, spożywają średnio o 130 kalorii więcejw ciągu dnia. Odpowiada to dwóm kromkom chleba, przeciętnemu jabłku czy małemu batonikowi. W perspektywie roku to prawie 50 tys. dodatkowych kalorii, przekładających się na około 7 kg wzrostu masy ciała.

W badaniu wzięło udział 240 dzieci w wieku od siedmiu do piętnastu lat ze szkół w Merseyside. Pokazano im przy dwóch próbach pięciominutowe reklamy niezdrowego pożywienia, a następnie reklamy niezwiązane z jedzeniem. Później obserwowano, co wybiorą jako posiłek z różnych dostępnych opcji.

Obliczono, że dzieci, będące narażone na treści reklamowe związane z niezdrowym jedzeniem, spożyły o 58 kalorii więcej w postaci przekąsek i o 73 kalorie więcej podczas lunchu niż po obejrzeniu reklam niezwiązanych z żywnością.

Zewsząd atakujące reklamy

Nie mowa tu jedynie o telewizji. Natrętne reklamy pokazują się wszędzie w internecie, gdzie przebywają dzieci i młodzież, np. na YouTube, w grach mobilnych czy mediach społecznościowych, a także na plakatach w codziennym otoczeniu. Nęcące obniżki w sklepach są umieszczane na wielkich billboardach, a wśród nich znajdują się słodycze i inne przetworzone produkty.

- To pierwsze badanie, które pokazuje, że reklama żywności skupiająca się wyłącznie na marce ma wpływ na to, co jedzą dzieci - powiedziała Emma Boyland, główna autorka badania. Dodała, że proces spożywania większej ilości kalorii następował nie tylko bezpośrednio po obejrzeniu reklamy, ale również wiele godzin później.

Otyłość u dzieci. Problem dzisiejszych czasów

Wpływ na zdrowie i nawyki żywieniowe u dzieci mają ich rodzice i otoczenie, w którym się obracają. Warto już od najmłodszych lat dawać dobry przykład, aby zadbać o ich wagę i samopoczucie.

Co wpływa na wzrost wagi? Warto unikać nieregularnych posiłków, które zwiększają tendencję do podjadania i prowadzą do wahań poziomu cukru we krwi, szczególnie jeśli są to słodycze, słodzone napoje lub wysokoprzetworzona żywność. Siedzący tryb życia połączony z niewielką aktywnością fizyczną także są ważnymi czynnikami w procesie wzrostu wagi.

Do czego prowadzi otyłość u dzieci? Może mieć wpływ nawet na skrócenie życia, powodując nie tylko fizyczne, ale i psychiczne problemy, ponieważ często dzieci z nadmierną masą ciała są krytykowane lub wyśmiewane przez rówieśników, a czasem również przez dorosłych. Od strony zdrowia fizycznego otyłość zagraża nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, chorobami serca, zaburzeniami hormonalnymi, insulinoopornością i rozwojem innych przypadłości, które mogą prowadzić do śmierci.

Jak walczyć z otyłością u dzieci?

W Wielkiej Brytanii już 1 października 2025 roku ma wejść zakaz reklam śmieciowego jedzenia emitowanych w telewizji przed godziną 21:00.

To jednak nie wszystko, co można zrobić w tym temacie. Najważniejsza jest edukacja dzieci na temat tego, co jedzą, oraz pokazanie im, że zdrowe pożywienie nie musi być nudne czy niesmaczne. Rodzice powinni bardziej angażować się w to, co oglądają ich dzieci, zachęcając je równocześnie do spędzania czasu na świeżym powietrzu w ruchu.

Ważne jest wspieranie, a nie ośmieszanie i wpędzanie w poczucie winy. Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat wciąż uczą się myślenia krytycznego, dlatego mogą nie do końca rozumieć, że są przez reklamy manipulowane. Wystarczy krzykliwy kolor, śmieszna scena czy wesoła muzyka, aby prezentowany produkt zapadł im w pamięć i aby kupiły go później w sklepie.

