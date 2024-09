Spis treści: 01 Jakie imię dla dziecka?

02 Wybór imienia - lepiej się zastanów

03 Zgłaszanie dziecka online

Jakie imię dla dziecka?

Wybór imienia dla dziecka to niełatwe zadanie. Wybór jest duży, a dojście do porozumienia może okazać się niezwykle trudne. Na szczęście od jakiegoś czasu świeżo upieczeni rodzice mogą skorzystać z pewnych ułatwień w procesie rejestrowania nowego członka rodziny. Zgłoszenie dziecka online to funkcja dostępna już od jakiegoś czasu i od 2018 roku skorzystało z niej prawie 700 tysięcy osób.

Jest jednak pewien haczyk. Jeżeli wybrane przez nas imię nie zostanie zaakceptowane, to urzędnik sam nada je naszemu dziecku - bez konsultacji z rodzicami. Nawet jeżeli wybrane przez nas imię miało reprezentować coś, co kochamy. Takie są przepisy, o czym informuje i przed czym ostrzega Ministerstwo Cyfryzacji. Miał być Wiedźmin, a wyszedł Marcin - jak to w ogóle możliwe?

Reklama

Wybór imienia - lepiej się zastanów

Cała sprawa dotyczy sytuacji, w których imię wpisane podczas zgłaszania online nie spełnia prawnych norm. Jak informuje ministerstwo, imię dla dziecka nie może być "ośmieszające, nieprzyzwoite, ani w formie zdrobniałej". Jako rodzice możemy zdecydować się na imię zagraniczne (nawet bez wskazywania przez nie płci) pod warunkiem, że dane imię jest przypisane do danej płci.

Jeżeli imię dla dziecka zgłaszanego online jest niewłaściwe i nie spełnia przedstawionych wymagań, kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi rejestracji dziecka i rozpocznie tzw. procedurę alternatywną. Wówczas dziecko zostanie wpisane do systemu, ale pod zmienionym imieniem. Te wybierze urzędnik bez konsultacji z rodzicami. Na szczęście na odwołanie się od decyzji będziemy mieć 14 dni. Oznacza to, że lepiej się pospieszyć - o ile chcemy mieć wpływ na wybór imienia dla naszego potomka.

Zgłaszanie dziecka online

Po narodzinach dziecka rodzice mają 21 dni na zgłoszenie dziecka online. Sama procedura jest prosta i darmowa. Aby zgłosić dziecko online, potrzebujemy Profilu Zaufanego lub mDowodu tożsamości. Formularz dotyczący urodzonego dziecka wypełnimy na platformie ePUAP. To tam wprowadzimy wszystkie niezbędne dane (m.in. imię dziecka) i na koniec skorzystamy z podpisu elektronicznego.