Niezwykły pomysł "obrazu do ułożenia" to efekt kampanii firmy LEGO poszukującej nowych pomysłów na zestawy klocków. Jego autorem jest Truman Cheng, 25-latek z Hongkongu. Zaproponował stworzenie zestawu klocków, z których można odtworzyć dzieła malarskie największym mistrzów pędzla. W kolejce czekają inne, szalone pomysły. Wśród nich jest działająca maszyna do pisania z klocków czy model budynku z filmu "Kevin sam w domu". Ale to pieśń przyszłości, a na pierwszy ogień poszło dzieło znanego mistrza postimpresjonizmu.

Zdjęcie 2316 klocków pozwala stworzyć własny obraz mistrza pędzla / domena publiczna

2316 klocków

To eksperyment światowego giganta na rynku zabawek. Zestaw będzie skierowany do bardziej ambitnej grupy fanów układania klocków, którzy są wrażliwi na wielką sztukę. LEGO ma nadzieję, że niezwykły pomysł szybko zyska fanów na całym świecie. Aby stworzyć obraz mistrza trzeba będzie poskładać go z 2316 części. Jako bonus LEGO dołączyło do zestawu małą figurkę mistrza postimpresjonizmu.



Projekt Trumana był arcydziełem samym w sobie - pokazał, jak wiele różnych elementów i technik LEGO można wykorzystać do odtworzenia kultowego obrazu van Gogha Federico Begher, LEGO

"Gwiaździsta Noc" Van Gogha

"Gwiaździsta Noc" to jeden z bardzo znanych obrazów wielkiego mistrza.



Van Gogh wyznał, że do namalowania "Gwiaździstej nocy" zainspirował go widok z okna szpitala psychiatrycznego klasztoru Saint-Paul de Mausole w Saint-Rémy we Francji. Tam spędził 12 miesięcy w latach 1889-1890, gdzie się leczył i gdzie ostatecznie umarł. Obraz "Gwiaździsta Noc" zakupiło nowojorskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej od prywatnego kolekcjonera w 1941 roku.