- Dziewczyny zostały zaproszone do Karpacza, podany został im adres hotelu (nawet przez myśl im nie przeszło, że wspomniany hotel może się znajdować u stóp samej Śnieżki), pojechały i tak zostały wyprowadzone na manowce, a właściwie na Śnieżkę. Widząc, jak świetnie sobie radziły, ciągnąc walizki w śliskim terenie, aż trudno było sobie wyobrazić, że to był ich pierwszy raz w górach - czytamy na profilu nury_i_gory na Instagramie.

Hotel, do którego wędrowały turystki z walizkami na kółkach, to Dom Śląski. To schronisko w Karkonoszach położone jest na wysokości 1400 m n.p.m. i mieści się we wschodniej części Równi pod Śnieżką, konkretnie na Przełęczy pod Śnieżką.