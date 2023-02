Wideo youtube

Wideo youtube

Kosmiczne spotkania

Co ciekawe, prawie 10 lat temu (15 lutego 2013 toku) nad Czelabińskiem w Rosji eksplodował meteoryt o średnicy 17 metrów i wadze 10 tys. ton, wybijając okna w domach w kilku innych miastach. Z kolei ostatnią odkrytą asteroidą, która weszła w atmosferę naszej planety była WJ1, która została zarejestrowana nad Kanadą 19 listopada 2022 roku.

Z kolei 26 stycznia 2023 roku informowaliśmy o asteroidzie 2023 BU, która zaliczyła "jedno z najbliższych zbliżeń znanego obiektu bliskiego Ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano". Została ona wykryta przez system oceny zagrożeń Near Earth Asteroid Scout. Jak donoszą specjaliści, kosmiczne skały o średnicy około ośmiu metrów wchodzą w ziemską atmosferę średnio co pięć lat, z kolei obiekty o średnicy czterech metrów co roku, a asteroidy wielkości około jednego metra kilka razy do roku.