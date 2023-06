Choć latanie samolotami przestaje być czymś niezwykłym (o ile już nie stało się rutyną), to okazuje się, że taka podróż może nas nadmiernie wzruszyć. Z ankiety przeprowadzonej przez Virgin Atlantic wynika, że ponad połowa respondentów (55 procent) przyznała się to wzrostu emocji podczas lotu, a 41 procent mężczyzn twierdzi, że zdarza im się wtedy uronić łzę.

Dlaczego płaczemy w samolocie?

Choć lot samolotem może wydać się dla nas zwykłą czynnością, pamiętajmy, że nasz organizm odbiera wiele bodźców i reaguje na nie nawet wtedy, gdy nie jesteśmy tego świadomi. Okazuje się, że lot samolotem pozwala naszemu ciału uwolnić stres spowodowany zarówno czynnikami psychicznymi, jak i fizycznymi.

Niezależnie od wieku, płci, religii, pochodzenia wiele osób zmaga się z problemami psychicznymi, w tym lękami, fobiami. Są one wszechobecne, uważa dr Robert L. Quigley z International SOS & MedAire cytowany przez CNN.

Stresy związane z podróżowaniem są wystarczające, aby wyzwolić emocje u każdego, kto ma podstawowe problemy ze zdrowiem psychicznym. mówi dr Robert L. Quigley

Pośpiech związany z dotarciem na lotnisko, odprawa przed lotem obejmująca stresującą kontrolę bezpieczeństwa, aż wreszcie dotarcie na wyznaczone miejsce w samolocie - niewielkiej zamkniętej przestrzeni - okazuje się być emocjonalną mieszanką wybuchową. A jeśli do tego podróżujemy samotnie, a miejsce docelowe jest nam nieznane, może to zintensyfikować odczucia.

Do wrażliwości naszej psychiki, podczas lotu dochodzą jeszcze czynniki fizyczne. Przebywanie przez dłuższy czas w zamkniętej przestrzeni to jedno, ale jeśli dodatkowo ta przestrzeń jest ciasna, niewygodna, nie daje nam możliwości rozprostowania nóg, a zamiast tego przyprawia o ból bioder, kolan czy kręgosłupa to nasz organizm zaczyna się buntować.

Mniejszy układ siedzeń zwiększa niepokój - twoje podstawowe fizyczne granice są przekraczane. mówi dr Jodi De Luca dla CNN, psycholog kliniczny z Kolorado

Wiele osób jest też wrażliwa na czynniki atmosferyczne, które w samolocie utrzymywane są pod stałą kontrolą - ciśnienie, ilość tlenu w kabinie.

― Istnieje mnóstwo dowodów na to, że podczas lotu wchodzisz we względny stan niedotlenienia. Jedna osoba może odczuwać płacz, a inna senność - niedotlenienie wpływa na ludzi na różne sposoby. Mogą nawet występować hormony wyzwalane przez niedotlenienie ― powiedział Quigley. Przyznaje też, że pasażerowie mogą nawet nie zdawać sobie z tego sprawy.

Jeśli zbierzemy to wszystko razem, przestaje dziwić fakt, że nam się chce od tego wszystkiego płakać.

Jak poradzić sobie z emocjami na pokładzie samolotu?

Część osób może podczas lotu sięgnąć po dostępny alkohol, aby nieco się rozluźnić. Niestety skutek może być zupełnie odwrotny. Fakt, że niektórym może pomóc zmniejszyć niepokój, ale wiąże się on z licznymi negatywnymi skutkami, takimi jak odwodnienie czy możliwa większa podatność na emocje.

Zamiast tego, zalecana jest rozmowa z inną osobą, rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, czytanie czy gra wideo. Prościej mówiąc, trzeba zająć nasz mózg, odwrócić jego uwagę.

Oczywiście pojawiają się również badania sceptycznie podchodzące do tak emocjonalnej reakcji na podróż samolotem. Tak czy inaczej wydaje się, że warto wziąć ze sobą paczkę chusteczek.