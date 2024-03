Zmieniła imię z miłości do stacji kolejowej. Nazwała się tak samo

Świętowanie powstania stacji Marylebone. Nowe imię pracownicy i wyjątkowe atrakcje

Inni pracownicy Chiltern Railways z zainteresowaniem podeszli do zmiany imienia jednej z pracownic na takie, jak nazwa stacji. Vanessa Russell, dyrektor HR w Chiltern Railways, powiedziała:

- Pracując w dziale HR, rzadko otrzymujemy prośby, które nas zaskakują. Zmiana drugiego imienia Rehany na nazwę stacji - Marylebone, jak najbardziej do takich należy. To pierwszy raz dla mnie i mojego zespołu, kiedy otrzymaliśmy takie zgłoszenie. Myślę, że jest to świadectwo wyjątkowości tej stacji, a także poczucia wspólnoty w firmie i tego, jakie ma ono znaczenie. W porównaniu z innymi londyńskimi stacjami Marylebone jest mała, ale jednocześnie potężna. Ma bogatą historię i jestem wzruszona, że miała ona tak namacalny wpływ na życie Rehany - stwierdziła specjalistka.

W ramach obchodów 125. urodzin nadano również nazwę jednemu z pociągów, a przy wejściu na stację przy Harewood Avenue odsłonięto nowe instalacje sztuki współczesnej. Ponadto Rehana i jej koleżanka Laura postanowiły zorganizować charytatywny spacer między wszystkimi 27. stacjami między Londynem Marylebone a Birmingham Moor Street, zbierając pieniądze dla organizacji pomocowych Safeline i The Railway Children.

***

