Badacze zrzeszeni w programie genetyki drzewek bożonarodzeniowych na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej postanowili wprowadzić pewne zmiany w hodowanych drzewkach. Poświęcili ostatnie czterdzieści lat, by stworzyć genetycznie zmodyfikowane choinki, by zapewniały trzy podstawowe korzyści: przyśpieszony wzrost, zwiększoną symetrię i dłuższe utrzymanie igieł.

W tym celu wykorzystali jodłę Frasera występujący przede wszystkim w Appalachach w Karolinie Północnej, które stanowią 98 proc. drzewek kupowanych w tym stanie w okresie świątecznym. W latach 90. wyodrębniono najlepszych przedstawicieli tego gatunku, które przejawiały najlepsze cechy genetyczne. Z 30 tys. drzew wybrano zaledwie 25 najlepszych.

Wyselekcjonowane drzewka zostały rozmnożone

Wybrane drzewka zostały następnie rozmnożone i posadzone w 2018 roku. Obecnie w specjalnym sadzie nasiennym rośnie ich ponad 1000 sztuk, z których część już wydaje szyszki nasienne. Nasiona następnie zostaną zebrane i poddane dogłębnej analizie w niedawno wybudowanym zakładzie przetwórstwa nasion. Najlepsze nasiona zostaną dostarczone producentom już w latach 2026-2028. Czyli pierwszych drzewek dostępnych na rynku można się spodziewać już około 2035 roku.

Według wstępnych szacunków zrzucanie igieł w przypadku wyselekcjonowanych drzewek jest minimalne, wynosi mnie niż jeden do dwóch procent, nawet jeżeli nie utrzymujemy niskiej temperatury. Prowadzący projekt Justin Whitehill, podkreśla również, że zmodyfikowane drzewka wykazały dodatkowe od 2,5 do 5 centymetrów wzrostu rocznie, co skraca czas oczekiwania na pożądaną wysokość do 6-7 lat.