Pokazaliście screen z Instagrama? Musicie zapłacić!

Po premierze filmu Netfliksa znajomi Hazlewooda zawiadomili go, że jego instagramowe "zdjęcie z siekierą" zostało użyte w dokumencie. 27-latek dostrzegł w tym wyraźnie szansę na szybkie zarobienie dużych pieniędzy. Wynajął prawnika i wytoczył proces, w którym domaga się od Netfliksa miliona dolarów odszkodowania. Argumentuje, że ktoś mógłby pomyśleć, że skoro lektor podczas prezentacji jego zdjęcia wypowiada zdanie "anioł stróż czy może zimnokrwisty morderca", to ktoś z widzów mógłby odnieść wrażenie, że może chodzić o niego. Mężczyzna utrzymuje, że pozując do zdjęcia z siekierą nie wiedział o historii szalonego autostopowicza.

Netflix bezprawnie wykorzystał zdjęcie Taylora Hazlewooda, które nie ma żadnego związku ze sprawą "autostopowicza z siekierą". To naruszenie jego dobrego imienia i wizerunku fragment pozwu złożonego do sądu w Teksasie przez 27-latka