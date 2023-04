Jako Egipcjanka uważam to przywłaszczenie kulturowe za wyjątkowo obraźliwe. Wiem, że brzmię jak użytkownik Twittera, ale cholera, to robi się śmieszne. Po pierwsze, afrocentrycy twierdzą, że Egipcjanie są czarni, a obecni mieszkańcy Egiptu to okupanci. A teraz Kleopatra, Greczynka, jest przedstawiana jako czarna? LOL przestańcie próbować kraść naszą historię. W chwili, gdy zobaczyłqm nazwisko Jady Smith, pomyślałam, że to będzie okropne. Na miłość boską, zostawcie naszą historię w spokoju i zajmijcie się własną kulturą.