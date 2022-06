Disney+ w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box GoBez opłat nawet przez dwa lata

Nowi i obecni klienci Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go będą mogli korzystać z atrakcyjnych ofert łączonych z Disney+, które zapewnią całej rodzinie dostęp do najlepszej rozrywki w jednym miejscu.

Disney+ znajdzie się:

w Polsat Box - pakiety telewizji razem z Disney+ od 35 zł/mies. W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ w cenie oferty przez całą umowę

- pakiety telewizji razem z Disney+ od 35 zł/mies. W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ w cenie oferty przez całą umowę w Plusie - bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód)

- bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód) w Netii - bez opłat przez rok w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru)

- bez opłat przez rok w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru) w Polsat Box Go - w nowym pakiecie Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz biblioteki Disney+, w promocyjnej cenie 50 zł/mies.

Oferujący oryginalne produkcje na wyłączność, tysiące odcinków seriali i filmów od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen oraz treści rozrywkowe pod marką Star Disney+, to serwis streamingowy będący domem dla wielu uwielbianych na całym świecie historii. Dzięki Disney+ klienci Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go będą mieli dostęp do seriali "Księga Boby Fetta", "The Mandalorian" od producenta wykonawczego i scenarzysty Jona Favreau oraz długo oczekiwanego serialu "Obi-Wan Kenobi". Ponadto już w dniu premiery serwisu na polskim rynku widzowie będą mogli zobaczyć "Moon Knight", serial produkcji Marvel Studios z Oscarem Isaakiem grającym Stevena Granta, łagodnego pracownika sklepu z pamiątkami, który cierpi na zaniki pamięci i wspomnienia z innego życia, a także nominowany do Nagrody Akademii® film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" z udziałem Simu Liu i Awkwafiny.

Nie zabraknie również tytułów ze studia Disneya i Pixara, w tym nominowanej do Nagrody Akademii® animacji "Luca" (Disney/Pixar) oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii®: "Nasze magiczne Encanto" (Walt Disney Animation Studio), który opowiada historię niezwykłej rodziny Madrigal, oraz "Cruelli" z Emmą Stone w roli legendarnej "Cruelli de Vil".

W ramach ogólnorozrywkowych produkcji subskrybenci Disney+ będą mogli zobaczyć takie tytuły jak hitowy serial komediowy "Zbrodnie po sąsiedzku", limitowane seriale: "Pam i Tommy", "The Kardashians" oraz "Simpsonowie", a także starsze sezony seriali, takich jak "Grey’s Anatomy:

Chirurdzy", "9-1-1" i "Czarno to widzę". Co więcej, subskrybenci będą mieli dostęp do tytułów National Geographic "Świat według Jeffa Goldbluma" i nagrodzonego Nagrodą Akademii® "Free Solo: ekstremalna wspinaczka".

Zdjęcie / materiał prasowy

Pakiety telewizji w Polsat Box z Disney+ od 35 zł/mies.

Disney+ znajdzie się w ofertach telewizyjnych Polsat Box w każdej z trzech technologii: satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej:

już za 35 zł/mies. klient otrzyma kilkadziesiąt kanałów tv (51 kanałów tv w ofercie telewizji satelitarnej i IPTV oraz 29 kanałów tv w ofercie telewizji internetowej) razem z dostępem do Disney+,

w ofertach z pakietem L z wybranymi pakietami dodatkowymi i abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ klienci Polsat Box otrzymają w cenie oferty, przez całą umowę.

Disney+ w Plusie bez opłat przez rok z każdym abonamentem głosowym i internetowym (Internet 5G/LTE oraz Plus Światłowód)

Disney+ będzie dostępny bez opłat przez rok we wszystkich ofertach abonamentowych Plusa z umową na 24 miesiące - Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód. Po okresie promocyjnym za dostęp do Disney+ do abonamentu zostanie doliczona cena rynkowa w wysokości 28,99 zł/mies.

Oferta łączy się także ze skierowaną do rodzin promocją, w ramach której klienci mogą dobrać nawet 5 dodatkowych abonamentów głosowych dla swoich bliskich w cenie 1 zł nawet przez 12 miesięcy. Do takiego abonamentu za 1 zł można również dodać Disney+ i korzystać z niego bez opłat przez rok.

Ponadto z Disney+ bez opłat przez rok będą mogli skorzystać także klienci oferty abonamentowej w Plushu, którzy podpiszą umowę na 24 miesiące.

Disney+ w Netii oferowany bez opłat przez rok z szybkim Internetem stacjonarnym i w pakietach z TV

Również Netia zaoferuje dostęp do serwisu Disney+ w ramach wszystkich ofert swoich flagowych usług, czyli szybkiego, stacjonarnego dostępu do Internetu (np. łącze w technologii światłowodowej od 50 zł/mies.) oraz pakietów z usługą telewizyjną (podstawowy pakiet TV w cenie usługi internetowej). Zawierając dowolną umowę na okres 24 miesięcy, klienci otrzymają dostęp do Disney+ przez rok bez opłat, a przez kolejne miesiące w cenie 28,99 zł.

Zakup pakietu 3 usług pod marką Netia z umową na 24 miesiące (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru) premiowany będzie dostępem do Disney+ przez okres 2 lat bez opłat.

Disney+ w Polsat Box Go

W Polsat Box Go pojawi się nowy pakiet, w którym znajdą się wszystkie treści z pakietu Polsat Box Go Premium, wzbogacone o dostęp do Disney+. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Premium z Disney+ to 50 zł/mies.

Polsat Box Go Premium z Disney+ to najwyższej jakości polska i światowa rozrywka o różnorodnej tematyce dla każdego. Oprócz treści od The Walt Disney Company pakiet oferuje 100 różnych kanałów telewizyjnych od najlepszych nadawców, a do tego: wybrane seriale wcześniej niż w TV, pełne sezony najnowszych polskich produkcji, m.in.: "Układ", "Osaczony", "Cień", "Mecenas Porada", tysiące polskich i zagranicznych filmów (także w 4K), informacje i publicystykę, a także bajki i kino familijne. Treści w Polsat Box Go można oglądać na wielu różnych urządzeniach.

Osoby zainteresowane szczegółami ofert mogą zostawić swój numer telefonu na stronach: www.plus.pl/disney, www.plushbezlimitu.pl/disney, www.sklep.polsatbox.pl/disney, www.netia.pl/pl/disney.