DVB-T2. Od 28 marca zmiany w naziemnej telewizji cyfrowej w lubuskim i dolnośląskim

Już 28 marca nastąpi zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej. W województwie lubuskim oraz dolnośląskim wdrożona zostaje emisja DVB-T2/HEVC. Do końca czerwca zmiana nastąpi na terenie całej Polski. Z czym jest to związane i jak się do tego przygotować?

Zdjęcie Od 28 marca zmiany w naziemnej telewizji cyfrowej w lubuskim i dolnośląskim. Z czym są one związane i jak się do nich przygotować? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News