Spis treści: Dodatkowy rok aktualizacji Windows 10 za darmo dla użytkowników z Polski Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla Windows 10. Do kiedy można pobierać? Rejestracja w programie Windows 10 ESU. Jak ją wykonać?

Dodatkowy rok aktualizacji Windows 10 za darmo dla użytkowników z Polski

Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń (Extended Security Updates - ESU) to usługa Microsoftu, która była uruchamiana po końcu wsparcia wielu jego produktów, wliczając w to Windows 7 czy wybrane wersje Windows Server, Exchange Server i Skype for Business Server. Pozwala ona przez rok po zakończeniu wsparcia (a wcześniej nawet przez 3 lata) otrzymywać comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń. Może się to wiązać z opłatą subskrypcyjną lub być oferowane za darmo. Dobra wiadomość dla użytkowników Windows 10 jest taka, że istnieje darmowa opcja i mogą z niej skorzystać użytkownicy domowi.

Microsoft wiele miesięcy przed wygaszeniem wsparcia dla Windowsa 10 (14 października 2025) zapowiadał, że użytkownicy będą mogli skorzystać z programu ESU, by otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa przez kolejny rok. Zapowiedzi te mówiły o kilku sposobach - płatnych lub darmowych, ale wymagających określonych działań. Aktualizacje można wykupić za 30 dolarów miesięcznie lub dostać je bezpłatnie, wymieniając na nie punkty Microsoft Rewards (które wcześniej trzeba zebrać, np. wyszukując w Bing) albo wykonując kopię zapasową w chmurze w aplikacji Windows Backup.

W rzeczywistości jednak wydawca systemu zrezygnował z tych wymagań dla konsumentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wliczając w to Polskę. Za dodatkowy rok aktualizacji ESU dla systemu Windows 10 nie tylko nie musimy nic płacić, ale też nie potrzebujemy wykonywać zadań trudnych lub nawet nieosiągalnych dla osób "nietechnicznych". Dzięki tym dodatkowym 12 miesiącom ochrony przed zagrożeniami nie musimy przesiadać się na Windows 11 czy Linuksa ani też kupować nowego komputera.

Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla Windows 10. Do kiedy można pobierać?

Dzięki aktualizacjom ESU twój komputer z Windows 10 może być chroniony przez kolejne 12 miesięcy - aż do 13 października 2026 roku. Choć potocznie mówi się o tym jako o przedłużonym wsparciu, to nie jest to do końca poprawne. Faktycznie bowiem Microsoft nie świadczy wsparcia technicznego i nie udziela pomocy w przypadku problemów z systemem.

Wsparcie dotyczy samego programu ESU. Użytkownicy jedynie otrzymują comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń. Podobnie jak do tej pory będą one wydawane w każdy drugi wtorek miesiąca (tzw. Patch Tuesday). Te aktualizacje zbiorcze zawierać będą same łatki bezpieczeństwa, chroniąc przed atakami na nowo odkryte podatności.

Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń nie obejmują aktualizacji funkcji ani poprawek błędów. Oznacza to, że gdy zostanie wykryte wadliwe działanie systemu albo którejś z jego wbudowanych aplikacji, nie można będzie liczyć na poprawki. Jest to zatem opcja, która pomoże zachować ochronę tym użytkownikom, którzy nie chcą lub nie mogą wykonać darmowej aktualizacji do Windows 11. Jak więc przejść na ESU, by móc pobierać nowe łatki od listopada 2025 do października 2026?

Rejestracja w programie Windows 10 ESU. Jak ją wykonać?

Aby uzyskać aktualizacje ESU, będąc w Polsce lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie trzeba już spełniać specjalnych wymagań. Wystarczy być i pozostawać zalogowanym na koncie Microsoft w systemie Windows 10. To jedyny warunek. Warto bowiem przypomnieć, że do zalogowania się jako administrator/użytkownik do Windows 10 musimy założyć konto. Może to być tzw. konto offline, w którym nie logujemy się e-mailem, albo konto Microsoft - umożliwiające logowanie do Windowsa, Microsoft 365, Xboxa, Bing i innych usług Microsoftu. Dotyczy to jedynie użytkowników domowych (osób fizycznych). Opcja nie jest skierowana do firm. Jak ją włączyć?

Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń Windows 10. Włącz je na stronie ustawień Windows Update Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Sposób jest wyjątkowo prosty. Otwórz menu Start, kliknij ikonę koła zębatego (Ustawienia) i włącz aplikację Ustawienia. Kliknij przycisk Aktualizacja i zabezpieczenia. W zakładce Windows Update, w sekcji "Zarejestruj się, aby uzyskać rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń" kliknij przycisk Zarejestruj się teraz. Uruchomi się kreator informujący o zakończeniu pomocy technicznej dla Windowsa 10 i wymaganym koncie Microsoft. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli jesteś już zalogowany/a na konto Microsoft, pojawi się komunikat, że kwalifikujesz się do programu rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych kosztów. W przeciwnym razie zostaniesz poproszony/a o zalogowanie. Kliknij przycisk Zarejestruj. Okienko poinformuje, że zarejestrowano twoje konto w programie ESU. Zakończ, klikając Gotowe.

Rejestracja w programie Windows 10 ESU. Dzięki temu możesz pobierać darmowe aktualizacje do października 2026 Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

I to wszystko - teraz będziesz otrzymywać aktualizacje do 13 października 2026 roku, a twój system będzie nadal chroniony. Pamiętaj jednak, że do systemu nadal trzeba będzie logować się za pomocą tego samego konta Microsoft użytego do rejestracji. W przeciwnym razie aktualizacje zostaną wycofane (do 60 dni). W takim scenariuszu, aby wznowić aktualizacje, trzeba będzie znów zalogować się na to samo konto Microsoft.

