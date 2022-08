A przed państwem maestro... grzyb? Te rośliny umieją w muzykę

Karol Kubak Sztuka

Co się stanie jeśli podłączymy rośliny do syntezatorów za pomocą elektrod? Otrzymamy... piękny koncert fortepianowy, muzykę elektroniczną albo orientalną. To nie żart. Rośliny potrafią grać i nieźle im to wychodzi.

Zdjęcie Okazuje się, że rośliny i grzyby potrafią tworzyć muzykę / Modern Biology / YouTube