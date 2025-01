Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że Mona Lisa, dzieło Leonarda da Vinci i jeden z najbardziej rozpoznawalnych eksponatów, zostanie przeniesiona do nowej przestrzeni wystawowej. To decyzja związana z szerszym planem renowacji paryskiego Luwru, który każdego roku odwiedza około 9 milionów turystów.

Laurence de Cars w notatce do francuskiej minister kultury wzywała również do ponownego przemyślenia ekspozycji najsłynniejszego dzieła Luwru, Mona Lisy. Każdego dnia Salle des États, gdzie znajduje się obraz Leonarda da Vinci, odwiedza od 20 tys. do 30 tys. osób. Choć wiszą tam również inne dzieła mistrzów weneckich z XVI w., to kobieta z tajemniczym uśmiechem przyćmiewa pozostałą twórczość, choć i ją ciężko dojrzeć przez las rąk w górze trzymających telefony w próbie uchwycenia jakiegokolwiek kadru zawierającego Mona Lisę.