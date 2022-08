To jedno z najciekawszych zastosowań tzw. sztucznej inteligencji (AI), czyli inteligentnych programów imitujących postępowanie człowieka i podobno umiejących się uczyć. Wystarczy do komputera z AI wprowadzić średniowieczny obraz brytyjskiego króla Henryka VIII, aby po kilku godzinach uzyskać całkiem współczesne zdjęcie. Brytyjskiego monarchę do obróbki przez sztuczną inteligencję wybrano nieprzypadkowo, gdyż do naszych czasów zachowały się obrazy, na których Henryk VIII miał bardzo dokładnie sportretowaną twarz i sylwetkę.



Zdjęcie Henryk VIII na obrazach był przedstawiany jako człowiek stanowczy i odważny. W rzeczywistości był okrutnikiem. / domena publiczna

Okrutnik i furiat

Henryk VIII Tudor (1491-1547) to król Anglii i Irlandii z dynastii Tudorów, syn Henryka VII. Zasiadł na tronie w 1509 roku. Był władcą wszechstronnie wykształconym i podobno znał kilka języków. Zapisał się w historii za sposób, w jaki traktował kolejne żony, które oskarżał o niewierność. Zyskał sobie sławę człowieka bezwzględnego, brutalnego, a nawet sadystycznego.



Programiści wprowadzili do komputera nie tylko jego twarz i posturę znaną z obrazów dawnych mistrzów, ale także szereg innych elementów. Sztuczna inteligencja tworząc współczesną fotografię dawnej postaci bierze pod uwagę wiek, choroby, temperament, a nawet cechy osobowościowe takiego człowieka. Następnie skomplikowany algorytm generuje obraz twarzy dodając cechy typowe dla ludzi naszych czasów, jak np. fryzura czy sposób modelowania zarostu na twarzy odpowiadający danej osobie. W przypadku Henryka VIII zastosowano system sztucznej inteligencji DALL·E 2, który potrafi tworzyć bardzo realistyczne obrazy i grafiki nawet jedynie na podstawie ogólnego opisu cech danej osoby. W przypadku brytyjskiego króla efekt okazał się znakomity.



Termin "sztuczna inteligencja" (ang. artificial intelligence) utworzył John McCarthy w 1956 na konferencji w Dartmouth. Ma być to "umiejętność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł i zdolności do samo-uczenia". Systemy AI od dawna wykorzystywane są do tworzenia portretów pamięciowych przestępców lub osób zaginionych. Okazało się, że dzięki temu znacząco zwiększyła się skuteczność działania policji. Tworzenie współczesnych obrazów postaci historycznych to kolejny pokaz możliwości sztucznej inteligencji, która powoli staje się częścią naszej rzeczywistości.