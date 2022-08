Spis treści: 01 Co zapewnia szkoła modułowa?

02 Jak wygląda konstrukcja modułowej szkoły?

03 Mieszkania i szpitale modułowe

Wojna na Ukrainie to cierpienie i śmierć wielu mieszkańców. Choć barbarzyństwo Rosjan jest niepodważalne, a niszczenie miejskiej infrastruktury łagodnie mówiąc karygodne, Ukraińcy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z odbudową miasta. Co więcej, już teraz wyzwaniem jest organizacja przestrzeni dla wewnętrznych migrantów, zwłaszcza dzięki, którym trzeba zapewnić spokojne warunki życia i minimalny powrót do codziennej rutyny.

Z pomocą przychodzi rozwiązanie krajowych architektów z firmy Zikzak. Zaprojektowali oni wielofunkcyjne konstrukcje modułowe, dzięki którym planuje się szybką budowę szkół, aby dzieci mogły dalej się kształcić, a przede wszystkim spędzać razem czas.

Co zapewnia szkoła modułowa?

Szkolny budynek o nazwie Revival w podstawowej wersji może pomieścić 176 uczniów. Jest to aluminiowa, modułowa konstrukcja, którą można dostosowywać i zmieniać w zależności od potrzeb.



Podstawowe zasady, którymi kierowało się studio, projektując budynek to:

Modułowość

Szybkie powstanie

Skalowalność

Dostępność materiałów i rozwiązań

Sprawna logistyka

Elastyczność planowania

Ponowne użycie. Socjalizacja

Dostępność edukacji/opieki zdrowotnej

Komfort

Dzięki rozwiązaniu przypominającemu budowanie z klocków powstaną sale lekcyjne, sale gimnastyczne wraz z prysznicami, oraz stołówki. Konstrukcja pozwoli także na dostosowanie bryły szkoły to wymiarów i kształtu działki. Jeśli będzie odpowiednio duża, planuje się również budowę boisk szkolnych oraz utworzenie stref rekreacyjnych, jak np. patio.

Zdjęcie Modułowa szkoła ma być dostosowana do potrzeb / ZIKZAK architects / Facebook

Jak wygląda konstrukcja modułowej szkoły?

"Klocki" mają mieć wymiary 6x3x3,3 m oraz 9x3x3,3 m, a ich łączenie umożliwi tworzenie nawet większych pomieszczeń.

Każdy moduł składa się z demontowalnych ram aluminiowych. Aluminium ma być także wykorzystane jako pokrycie ścian zewnętrznych, które miałyby zakrywać ściany wewnętrzne z izolacją z wełny bazaltowej. Całość obłożona będzie blachą falistą w kolorach ukraińskiej flagi.

- Płyty wykonane są z metalowego szkieletu i kątowych elementów łączących, wypełnione są ociepleniem wełną mineralną w aluminiowej ramie i są zszyte materiałami blaszanymi. Pionowe dokowanie boksów jest możliwe do trzech pięter - informuje studio Zikzak

We wszystkich ścianach wewnętrznych i zewnętrznych istnieje możliwość zamontowania drzwi przesuwnych, drzwi zewnętrznych oraz okien, dzięki czemu dostosowanie budynku do konkretnych potrzeb będzie znacznie łatwiejsze.

Studio podkreśla, że oprócz adaptacji zastosowanie konstrukcji modułowej pozwoli na przyszłe rozbudowanie obiektu zarówno w poziomie jak i w pionie, co pozwoli zwiększyć liczbę uczniów.

Zdjęcie Konstukcja będzie w kolorach ukraińskiej flagi / ZIKZAK architects / Facebook

Mieszkania i szpitale modułowe

Studio Zikzak informuje również, że moduły mogą być wykorzystane do budowy domów jedno- i wielorodzinnych oraz szpitali - nie tylko po wojnie, ale również jako tymczasowe konstrukcje polowe oraz te, pozwalające na reagowanie podczas kataklizmów oraz pandemii

- Każda osada może powrócić do normalnego funkcjonowania w procesie odbudowy głównej infrastruktury — podkreślają architekci

Choć studio nie podaje szacunkowych kosztów, z jakimi wiąże się budowa podstawowej wersji szkoły, to wiadomo, że czekać na nią trzeba około dziewięciu miesięcy.

Zdjęcie Rozwiązanie pozwoli na szybki powrót do normalności / ZIKZAK architects / Facebook

