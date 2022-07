Kosmiczne bańki ochronią nas przed globalnym ociepleniem?

Wiktor Piech Technauka

Zespół naukowców z MIT zaproponował niezwykłą metodę przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Proponują oni wykorzystanie całej floty kosmicznych baniek, które posłużyłyby do obicia światła słonecznego, przez co na Ziemi średnia temperatura znacząco by spadła.

Zdjęcie Czy w przyszłości kosmiczna tarcza z baniek uratuje nas przed globalnym ociepleniem? / MIT/Senseable/Paulina Sterpe / materiały prasowe