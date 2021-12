Urządzenia zwane egzoszkieletami lub kombinezonami wspomaganymi, już pewnego czasu udowadniają swoją przydatność w fabrykach i centrach logistycznych. Rozwiązanie to wzmacnia ciało pracownika i wspomaga go w przypadku przenoszenia ciężkich elementów. Elastyczna struktura i niska masa sprawiają, że ubrane w niego osoby mogą swobodnie chodzić, odwracać się i wykonywać wszystkie inne ruchy. Nie dziwi zatem, że coraz więcej firm technologicznych inwestuje w rozwój tego rodzaju urządzeń.

Przykładem niech będzie niemieckie przedsiębiorstwo German Bionic, które od pewnego czasu rozwija projekt egzoszkieletów dla pracowników. Obecna, już piąta generacja urządzenia nazwanego Cray X dysponuje jeszcze praktyczniejszymi możliwościami.

Przede wszystkim, oprócz ochrony dolnej części pleców, nowy model oferuje również aktywne wspomaganie chodzenia. Skutkuje to zwiększoną wydajnością pracownika, dzięki czemu łatwiej mu przenosić ciężkie ładunki - w tym przypadku ważące nawet do 30 kg. Wykonane z włókna węglowego urządzenie otrzymało także ulepszony i większy silnik, zasilany obecnie 40-woltowym akumulatorem. To oczywiście przekłada się na jeszcze dłuższy czas pracy.

Zdjęcie German Bionic / materiały prasowe

Producent pokusił się także o nowe oprogramowanie, które wyświetla wskazówki i instrukcje na zintegrowanym z kombinezonem wyświetlaczu. Współpracuje ono z opartym na sztucznej inteligencji systemem kontrolującym, który potrafi ostrzec użytkownika o m.in. złej postawie. Po raz pierwszy w historii egzoszkieletu firmy German Bionic pojawiła się także wodoodporność IP54, co umożliwia pracę na zewnątrz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Egzoszkielety to bez wątpienia przyszłość dużych zakładów pracy, które wciąż zwlekają z ich robotyzacją. Obecnie z tego rodzaju rozwiązań korzystają takie firmy, jak BMW, DPD, czy Ikea. Także Audi pracuje nad sposobami eliminacji bólu pleców osób zatrudnionych w procesie produkcyjnym samochodów.