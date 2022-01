Hawajska policja wpadła na niecodzienny pomysł, wykorzystania słynnego robo-psa amerykańskiej firmy Boston Dynamics. Spot - bo taką nazwę posiada mechaniczny czworonóg, ruszył w miasto aby pomóc bezdomnym w zmierzeniu temperatury ciała. W przypadku wykrycia gorączki, robot natychmiast poinformuje służby medyczne, które zainteresują się chorym. Rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie zdrowia u policjantów, a także ograniczenie ewentualnej kwarantanny w przypadku styczności z zarażoną osobą.

Wykorzystanie robo-psa ma także sens z finansowego punktu widzenia. Oficer Mike Lambert jasno stwierdza, że chociaż koszt zakupu robota był wysoki (urządzenia tego rodzaju kosztują w granicach 150 000 dolarów), to jednak zwróci się on w zaledwie 90 dni. Każda interwencja policji wymaga nie tylko zapewniania wymaganego sprzętu i środka transportu, ale także pochłania sporo budżetu z uwagi na wypłaty wynagrodzeń i pokrycia późniejszej, ewentualnej kwarantanny.

Robot Spot trafił do oficjalnej sprzedaży w 2019 roku. Możliwości maszyny są naprawdę imponujące. Mechaniczny "psiak" może iść tam, gdzie się mu każe, pokonywać różne przeszkody, a także zachowywać równowagę w ekstremalnych okolicznościach. Ponadto urządzenie jest w stanie pomieścić do czterech modułów sprzętowych na plecach, co daje różnym firmom szerokie spektrum wykorzystania jego umiejętności.

Jakiś czas temu rozwiązaniem zainteresowała się także amerykańska policja. Robot trafił również na ćwiczenia do francuskiej armii. Urządzenie było sprawdzane pod katem przydatności na polu bitwy, uwzględniając taktyczne rozmieszczenie i transport mobilny.