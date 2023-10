8 dowodów na to, że czytnik e-booków jest lepszy od książek

Spis treści: 01 Czytniki e-booków są eko!

02 E-book nie zajmuje miejsca

03 Czytaj e-book tak, jak chcesz

04 Książki e-book za darmo

05 Łatwy dostęp do e-booków

06 Nie poplamisz i nie podrzesz kartki

07 E-book, czyli cała biblioteka w plecaku

08 Synchronizacja i dostępność

Czytniki e-booków są eko!

Produkowanie nowych urządzeń elektronicznych z bateriami i ze sztucznych tworzyw nie jest może najbardziej ekologiczne. Co, jednak gdy porównamy to do drukowania niezliczonych egzemplarzy książek? Rzućmy okiem na domową biblioteczkę. Prezentuje się okazale, ale te setki czy tysiące książek to cała masa papieru. Aby powstał, należało wyciąć sporo drzew.

W przypadku czytników nie ma tego problemu, gdyż zamiast papieru, czytamy cyfrowy plik. Elektroniczna książka może być powielana w nieskończoność. Tym samym mamy pewność, że żadne drzewo nie ucierpi w procesie produkcji surowca i drukowania ulubionych powieści i nie tylko. Jasne, zapach papieru jest super, ale dbanie o planetę jest jeszcze lepsze i ważniejsze.

Zresztą, sama wycinka drzew to nie wszystko. Stoi przecież za tym cały przemysł, a od momentu wycięcia drzewa do zakupu książki następuje eksploatacja innych surowców. Na przykład paliw, które są wykorzystywane do transportu papieru, a następnie książek. Na jedną książkę składa się zatem wylesianie, emisja dwutlenku węgla i nie tylko.

E-book nie zajmuje miejsca

Każdy prawdziwy fan książek zmaga się z jednym problemem. Chodzi o brak miejsca na półkach i konieczność dokupienia regału, lub nowego mieszkania. Niestety, literatura (niezależnie od ciężaru gatunkowego) zajmuje sporo miejsca. Chociaż książki mogą prezentować się ślicznie, to jednak podstawowych zasad fizyki nie oszukamy.

No, chyba że wkroczymy do świata cyfrowego. Czytnik e-booków nawet z podstawową pamięcią pozwoli na przechowywanie setek, jeżeli nie tysięcy książek. Każda nowa pozycja znajdzie się w urządzeniu i nie będzie zajmować miejsca na półce czy zbierać kurzu.

Czytaj e-book tak, jak chcesz

Możliwość dostosowywania czytania do swoich preferencji to jedna z największych zalet czytników e-book. W urządzeniu możemy zwiększać czcionkę, zmieniać styl wyświetlania czy ilość tekstu na ekranie. Opcji jest sporo i nawet starsze urządzenia pozwolą na komfortową personalizację naszego doświadczenia.

W przypadku tradycyjnych książek jesteśmy niejako skazani na łaskę wydawcy. Wielkość czcionki czy sposób łamania tekstu może negatywnie wpłynąć na nasz komfort. Nic z tym jednak nie możemy zrobić, bo raz wydrukowany egzemplarz nie podlega żadnej edycji. A co, jeżeli akurat będziemy potrzebować nieco większych liter? E-book pozwoli nam to zmienić w ciągu krótkiej chwili.

Książki e-book za darmo

Wyobrażacie sobie dostęp do dóbr kultury, jakim są niewątpliwie książki, ale zupełnie za darmo? W sieci znajdziemy całą masę elektronicznych książek, które pobierzemy bez opłat. Nie chodzi tu oczywiście o piracenie literatury, a po prostu egzemplarze w wolnym obiegu. Oczywiście, fani książek tradycyjnych mają biblioteki czy specjalne punkty, w których oddajemy i bierzemy książki za darmo.

Ale do takich miejsc trzeba pojechać, poświęcić trochę czasu na wybranie pozycji lub znalezienie czegokolwiek interesującego. W świecie czytania cyfrowego jest to prostsze i szybsze. Nie musimy wydawać pieniędzy na niezliczone pozycje, wystarczy znaleźć takie, które są udostępnione za darmo.

Łatwy dostęp do e-booków

Pamiętacie czasy, gdy chcąc obejrzeć film należało kupić jego fizyczną kopię lub udać się do wypożyczalni? Alternatywą było oczekiwanie na transmisję w telewizji, co oczywiście wymagało czasu. Nie inaczej jest z zakupem książki. Wyprawa do biblioteki lub sklepu, albo oczekiwanie na przesyłkę - to wszystko trwa i nijak nie zdobędziemy interesującej pozycji w kilka minut.

Co innego w przypadku e-booków. Internetowe sklepy oferują gigantyczny wybór książek w wersji cyfrowej. Dzięki temu możemy dokonać zakupu online i od razu zapisać książkę na naszym czytniku. Bez oczekiwania na dostawę i bez wychodzenia z domu. Brzmi świetnie.

Nie poplamisz i nie podrzesz kartki

Mam taką przypadłość, że niemal każda nowa książka w moim posiadaniu będzie mieć lekko przedartą którąś ze stron. To nie tak, że znaczę je intencjonalnie. Ot, zwykły przypadek, który może przytrafić się każdemu. Nie inaczej jest w przypadku plam, które na stronach zdarzają się równie często.

Nie trzeba chyba argumentować przewagi e-booka w tym wypadku, prawda? Owszem, można go zalać kawą i popsuć, jednak abstrahując od skrajnej sytuacji, nasze książki zawsze będą w identycznym stanie. Niezależnie od wieku pliki się nie zestarzeją i literatura w formie cyfrowej zawsze będzie trzymać swój dobry poziom. No chyba że książka jest słaba, wtedy format nie ma znaczenia.

E-book, czyli cała biblioteka w plecaku

Wiemy już, że na czytniku e-booków zmieścimy niewyobrażalną liczbę książek. To ogromna zaleta, która ma wiele ciekawych zastosowań. Weźmy na tapet podróż. Chcemy wyjechać na wakacje lub udać się gdziekolwiek, ale nie możemy zdecydować, którą książkę weźmiemy w plecak. Ta może się nawet nie zmieścić, bo bagaż i tak jest już przeładowany. Co zrobić?

Nie musimy podejmować tej trudnej decyzji, ani też taszczyć dziesięciu książek na każdą okazję. Wystarczy nam czytnik e-book, w którym zapiszemy każdą interesującą nas pozycję. Ba, możemy tam mieć zbiór książek wszystkich ulubionych autorów z ostatniej dekady. Czytnik nadal będzie mały, a jego waga nie ulegnie zmianie. Wszystko pod ręką!

Synchronizacja i dostępność

Wszystkie powyższe zalety składają się na swoiste połączenie atutów e-booka. To nasz czytelniczy świat zamknięty w jednym niewielkim urządzeniu. Jest ono z reguły wygodne i intuicyjne. Obsługa nie wymaga wprawy, a wszystko da się na nim zrobić bardzo prosto. Nie są to skomplikowane urządzenia, wszak ich główna funkcja to czytanie i w tym sprawdzają się znakomicie.

Książki wyślemy na specjalny adres mailowy i automatycznie zostaną wgrane do pamięci urządzenia. Możemy synchronizować nasze konta w usługach z e-bookami, dzięki czemu wszystko zadzieje się automatycznie. Tak naprawdę pozostaje nam tylko oddać się lekturze, bo działanie sprzętu do czytania jest banalne.