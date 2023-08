A może to nie był Prigożyn? Trzy scenariusze katastrofy

Zabójstwo zlecone przez kogoś innego

Jako bogaty i wpływowy człowiek, Jewgienij Prigożyn z pewnością miał wielu wrogów, a jeśli dołożymy do tego wspomniany wcześniej konflikt z wysoko postawionymi rosyjskimi urzędnikami i generałami, istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś inny zlecił jego zabójstwo.



Co prawda eksperci mają wątpliwości, czy jakikolwiek trybik kremlowskiej machiny zdecydowałby się podjąć działania przeciwko przywódcy grupy Wagnera bez zgody Putina, szczególnie że niektóre doniesienia medialne sugerują, że samolot Prigożyna został zestrzelony przez rosyjską armię.



Nie jest to jednak niemożliwe i zdaniem ekspertów pasuje do faktu, że lider Wagnerowców przed dwa miesiące cieszył się wolnością - mówiąc krótko, któryś z urzędników mógł nie wytrzymać tego, że "zdrajca korzysta z życia, jak gdyby nigdy nic".

Na tym wczesnym etapie bardzo trudno jest znaleźć wyjaśnienie tego, co widzieliśmy, które nie wiązałoby się z wykorzystaniem zasobów państwowych do zestrzelenia tego samolotu z nieba twierdzi Simon Miles.

No chyba że tym "innym zlecającym zabójstwo" byli Ukraińcy, czego nie wykluczają niektórzy specjaliści, np. cytowany już Robert English: “Kto inny mógłby chcieć śmierci Prigożyna i mieć możliwość jej przeprowadzenia? Oczywiście Ukraińcy! Jeśli tak, to jest to przebłysk geniuszu. Dramatycznie zamordować zabójcę wielu Ukraińców. Przeprowadzić kolejny genialny atak w Rosji. Upokorzyć Putina. A wszystko w przededniu dnia niepodległości Ukrainy".

A może Prigożyn żyje?

Jest jeszcze jedna możliwość, zakrawająca na teorię spiskową, ale zdecydowanie warta rozważenia, a mianowicie... Prigożyn żyje i ma się świetnie, zginął jego sobowtór, a katastrofa była tylko ustawką, żeby zaszyć się gdzieś na drugim końcu świata. Niemożliwe? Możliwe, szczególnie biorąc pod uwagę zamiłowanie przywódcy grupy Wagnera do przebrań i sobowtórów oraz niezbyt godny zaufania rosyjski krajobraz medialny, który po części sam kreował.

Ludzie, których znam, poważnie twierdzą, że to może nie być prawdziwy Prigożyn komentuje dla Insidera, Matthew Schmidt, prof. nadzwyczajny bezpieczeństwa narodowego i spraw międzynarodowych na Uniwersytecie w New Haven.

Jak było naprawdę? Trudno powiedzieć, bo nawet za jakiś czas, kiedy pierwsze emocje opadną, a zainteresowane strony wydadzą oficjalne oświadczenia, rosyjska propaganda zadba, by świat usłyszał tylko to, co zdaniem Kremla powinien.