Abonament RTV ma być zastąpiony nową opłatą. Znamy kwotę

Polacy nie są skorzy do płacenia abonamentu RTV. Ściągalność tej opłaty z roku na rok maleje, choć jej unikanie grozi konsekwencjami. Dlatego rozważana jest nowa danina, której pobieranie ma być przede wszystkim skuteczniejsze. Będzie to opłata audiowizualna, która w ogólnym rozrachunku dla gospodarstw domowych ma wypadać korzystniej. Nie zawsze tak jednak będzie.

Abonament RTV unikany przez Polaków

Zacznijmy od tego, że obecne stawki na abonament RTV przedstawiają się następująco:

Reklama

Odbiornik radiofoniczny - 8,70 zł/miesiąc

Odbiornik telewizyjny - 27,30 zł/miesiąc

W skali roku jest to więc 104,40 zł lub 327,60 zł. Opłaty te można jednak nieco zmniejszyć (o 10 proc.) decydując się na płatność z góry za cały rok. W ten sposób danina za użytkowanie radia wynosi 94 zł, a w przypadku telewizora jest to 294,90 zł. Wiemy, że KRRiT zatwierdziła te same stawki na 2025 r.

Polacy skutecznie unikają opłacania abonamentu RTV i na koniec 2022 r. uiszczało ją niecałe 35 proc. zobowiązanych. Dlatego rząd planuje wprowadzić nową daninę, której ściągalność będzie skuteczniejsza.

Ile wyniesie opłata audiowizualna?

Nową daniną ma być opłata audiowizualna. Padła propozycja, aby jej wysokość została ustalona na 108 zł/rok. Teoretycznie można więc rzec, że na tle abonamentu RTV (za telewizor) wypada korzystniej. Diabeł jednak tkwi w szczegółach.

Wspomniana kwota w wysokości 108 zł ma dotyczyć każdej osoby w gospodarstwie domowym, która nie podlega zwolnieniu. Obejmie ona domowników w wieku od 26 do 75 lat. Jeśli więc w domu mieszka rodzina z dwójką dorosłych dzieci, to w skali roku danina będzie dla wszystkich o ponad 100 zł wyższa względem dotychczasowego abonamentu RTV.

Opłata audiowizualna ma być ściągana wraz z podatkiem dochodowym, a więc jej uniknięcie będzie bardzo trudne. Pomysł jest taki, aby "nowy abonament RTV" był pobierany w trakcie rozliczania corocznego PIT-u.

Kto nie będzie musiał płacić opłaty audiowizualnej?

Już wcześniej zapowiadano, że wraz z wprowadzeniem opłaty audiowizualnej zostaną zachowane te same zwolnienia, które obejmują dziś abonament RTV. To oznacza, że nowej daniny nie będą musieli płacić:

Osoby uczące się w wieku do 26 lat

Seniorzy mający ukończone 75 lat

Emeryci w wieku co najmniej 60 lat, których świadczenie nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia

Osoby należące do pierwszej grupy inwalidzkiej

Weterani mający status inwalidów wojennych lub wojskowych

Kiedy wejdzie w życie nowa opłata audiowizualna? Tego na razie nie wiadomo. Jeszcze niedawno wskazywano na 2025 r., ale obecnie o tym się nie mówi i na szczegóły trzeba będzie poczekać.