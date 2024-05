Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach za abonament RTV w 2025 r., o czym raportuje portal Wirtualne Media. W zależności od punktu widzenia są to dobre informacje lub złe.

Ile ma kosztować abonament RTV w 2025 roku?

KRRiT zdecydowało, że stawki za abonament RTV w 2025 r. pozostaną na niezmienionym poziomie. To oznacza, że opłata została utrzymana i nie wzrosła od 2023 r., kiedy to wprowadzono obowiązujące obecnie kwoty. Ich wysokość zależy od rodzaju odbiornika.

Odbiornik radiofoniczny - 8,70 zł/miesiąc

Odbiornik telewizyjny - 27,30 zł/miesiąc

Posiadając oba typy odbiorników płacimy tylko jeden abonament RTV w kwocie ustalonej dla telewizorów. W przypadku opłacenia całego roku z góry można liczyć na 10 proc. zniżki. W przypadku odbiorników radiofonicznych jest to kwota 104,40 zł, a dla telewizyjnych 327,60 zł.

Opłaty należy dokonywać za posiadany odbiornik radiowy lub telewizyjny i należy go zgłosić do 14 dni od daty nabycia. Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Nie wszyscy rodacy muszą opłacać abonament radiowo-telewizyjny. Pewne grupy są zwolnione z daniny i do nich należą:

Osoby mające ukończone 75 lat

Emeryci w wieku co najmniej 60 lat, których świadczenie nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia

Osoby należące do pierwszej grupy inwalidzkiej

Weterani mający status inwalidów wojennych lub wojskowych

Dla telewizji publicznej to zła informacja

Wpływy z abonamentu RTV spadają i to oznacza, że opłat unika z roku na rok coraz więcej Polaków, choć grożą za to kary. Z danych za końcówkę 2022 r. wynika, że danina była uiszczana tylko przez niespełna 35 proc. zobowiązanych do jej płacenia osób. Stan finansów telewizji publicznej już teraz jest w złym stanie. Co prawda instytucja otrzymała niedawno kwotę w wysokości 480 mln zł, ale jest ona niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków.

Utrzymanie kwoty abonamentu RTV na niezmienionym poziomie, przy jednoczesnym spadku osób opłacających daninę, nie jest dobrą wiadomością dla telewizji publicznej.

Abonament RTV może zostać zastąpiony nową opłatą

Od jakiegoś czasu trwa debata związana z zastąpieniem dotychczasowego abonamentu RTV nową daniną, której ściągalność miałaby być znacznie skuteczniejsza. Mowa o nowej opłacie w wysokości około 8-9 zł/miesiąc, która byłaby pobierana wraz z podatkiem dochodowym. W ten sposób jej unikanie stałoby się znacznie utrudnione. Konkretnych decyzji w tej sprawie na razie jednak nie ma. Nie wiadomo, kiedy nowa opłata może wejść w życie.