Agata Meble ofiarą hakerów. Co warto zrobić w tej sytuacji?

Agata Meble to popularna sieć sklepów i jeśli robiliście tam zakupy, to nie mamy dobrych informacji. Spółka padła ofiarą ataku ze strony hakerów. To oznacza, że mogli oni wykraść dane klientów, choć to na razie nie zostało jeszcze potwierdzone. Co dokładnie się stało?

Atak hakerski na Agata Meble

Spółka Agata Meble niedawno miała problem z obsługą kontrahentów. Potem sieć wysłała do nich wiadomość, którą widać poniżej. W niej poinformowano o naruszeniu ochrony danych, co było skutkiem utraty kontroli nad infrastrukturą, do której włamali się hakerzy.

Zdjęcie Wiadomość o ataku hakerskim, którą Agata Meble wysłało do kontrahentów. / niebezpiecznik.pl / materiał zewnętrzny

Finalnie doszło do naruszenia poufności danych, ale na razie nie można mówić o wycieku. Nie wiadomo, czy zostały one skopiowane przez osoby, które dokonały ataku. Warto jednak dodać, że firma na własnej stronie o zaistniałej sytuacji ostrzega również klientów. Warto więc zachować ostrożność.

W ostatnich dniach system informatyczny Agata S.A. nie działał poprawnie na skutek przeprowadzonego ataku hakerskiego... Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa weryfikujemy obecnie, czy nieuprawniony podmiot uzyskał dostęp do danych klientów. czytamy w oświadczeniu na stronie Agata Meble

Klienci Agata Meble powinni zachować czujność

Reklama

Sklep zwraca uwagę na najgorszy ze scenariuszy, w którym dane mogłyby zostać przejęte przez hakerów i następnie wykorzystane do niecnych celów. Agata Meble informuje klientów, że powinni zachować czujność wobec nieznanych telefonów czy wiadomości e-mail, których celem jest wyłudzanie.

Oczywiście na tym nie koniec środków zaradczych, które warto podjąć. Z pewnością pod uwagę należy brać zastrzeżenie numeru PESEL. Po to, aby ktoś na podstawie naszych danych nie próbował zaciągnąć pożyczki. W ostatnim czasie zrobiły to miliony Polaków i jest to bardzo prosta czynność, którą można szybko oraz wygodnie zrobić z poziomu aplikacji mObywatel.

Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym spółki Agata Meble i czekamy na odpowiedź. Gdy tylko uda nam się uzyskać dodatkowe informacje, to uzupełnimy artykuł. W ostatnim czasie o atakach hakerskich na różne podmioty w Polsce było głośno m.in. za sprawą centrów medycznych, które padły ofiarami działań cyberprzestępców.