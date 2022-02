Niedożywienie w domach opieki to bardzo powszechny problem i nie wynika to wcale z faktu, że ktoś celowo głodzi przebywające tam osoby. Apetyt spada z wiekiem i duża część seniorów nie zjada wszystkiego, co ląduje na ich talerzach, a opiekunowie nie są po prostu w stanie tego kontrolować.



Naukowcy Uniwersytetu w Waterloo, Schlegel-UW Research Institute for Aging i University Health Network postanowili więc sprawdzić, czy rozwiązaniem może być sztuczna inteligencja analizująca talerze przed i po skończonym posiłku.

AI będzie patrzeć seniorom na... talerze

Całość działa na relatywnie prostej zasadzie porównywania zdjęć talerzy - jedno jest wykonywane podczas serwowania posiłku, a drugie przy oddawaniu talerza. Oprogramowanie analizujące jest zaś połączone z planami posiłków w konkretnym domu opieki, więc ma wiedzę na temat wartości odżywczej każdego dnia.

Zdjęcie Pomimo wysiłków opiekunów, duża część mieszkańców domów opieki jest niedożywiona albo zagrożona niedożywieniem / 123RF/PICSEL

Na ten moment nie ma sposobu, by stwierdzić, czy mieszkaniec zjadł tylko białko, czy może jedynie węglowodany. Nasz system jest połączony z przepisami i korzystając ze sztucznej inteligencji śledzi to, ile kto zjadł i upewnia się, że każdy przyjmuje odpowiednią ilość substancji odżywczych tłumaczy współautorka badań, Kaylen Pfisterer.

Analizując takie czynniki, jak kolor czy głębia na zdjęciu, sztuczna inteligencja jest w stanie ocenić, jaka ilość posiłku została przez rezydenta zjedzona i czy jest ona wystarczająca dla danej osoby.



Kiedy system wykryje, że ktoś je zbyt mało, przez co jest zagrożony niedożywieniem, opiekunowie zostaną o tym poinformowani i będą mogli interweniować, zachęcając seniora do jedzenia lub szukając pomocy medycznej.



Oczywiście, opiekunowie i bez takich systemów starają się panować nad sytuacją i kontrolować, czy mieszkańcy domów opieki zjadają swoje posiłki, ale jeśli jest ich zbyt dużo, to nie są w stanie przypilnować każdej osoby.



Co dobrze widać w statystykach, bo jak podaje zespół badaczy Uniwersytetu w Waterloo, taka metoda jest obarczona współczynnikiem błędu na poziomie aż 50%, podczas gdy algorytm sztucznej inteligencji ma działać ze skutecznością dochodzącą do 95%.